Јоца Амстердам пуштен на условну слободу

10.12.2025
20:57
Апелациони суд у Београду донио је одлуку да Сретена Јоцића званог Јоца Амстердам условно отпушта са издржавања казне од 15 година затвора.
У одлуци другостепеног суда пише да одлука о пуштању на слободу ступа на снагу одмах, с тим што условни отпуст најдуже може трајати до 28. фебруара 2026. године.
Апелациони суд у Београду је преиначио првостепену одлуку, којом је одбијена молба Јоцићевог браниоца за пуштање на условни отпуст, преноси Танјуг.
Јоцић је осуђен на 15 година затвора због подстрекавање на убиство Горана Марјановића 1995. године.
У образложењу одлуке је наведено да другостепени суд сматра да су се стекли сви законски услови за примјену института условног отпуста према Јоцићу будући да из извјештаја установе у којој осуђени издржава казну затвора произлази да је осуђени остварио максимални напредак у третману и остваривању програма поступања и да су општи и индивидуални циљеви испуњени.
По оцјени тог суда се може очекивати да ће се осуђени на слободи добро владати и да до истека времена за које је изречена казна неће извршити ново кривично дјело због чега је овај суд усвојио жалбу браниоца осуђеног и одлучио као у изреци рјешења.
Јоцић је ухапшен 27. априла 2009. због сумње да је учествовао у убиству хрватског новинара Иве Пуканића, али је на крају судског поступка правоснажно ослобођен.
Он је потом 28. децембра 2012. пребачен из Централног затвора у Забелу, на издржавање казне од 15 година затвора за подстрекивање на убиство Горана Марјановића званог Гокси Бомбаш 1995. године.
