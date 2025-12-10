Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Извор:
Митрополит рашко-призренски Теодосије рекао је извјестиоцу Европског парламента за такозвано Косово Риху Терасу да је неопходно да међународна заједница у већој мјери преузме одговорност за досљедну примјену права, заштиту вјерских слобода и поштовање постојећих правних гаранција за Српску православну цркву на Косову и Метохији.
Током сусрета у манастиру Грачаница, митрополит Теодосије је Тераса упознао о тешком положају у коме живе Српска православна црква и српски народ на Косову и Метохији, саопштила је данас Епархија рашко-призренска.
Посебно је указано на бројне изазове у погледу безбједности, заштите вјерских и културних споменика, остваривања основних људских права, као и на учестале инциденте и притиске усмјерене према светињама и вјерницима СПЦ.
Митрополит Теодосије је нагласио да Црква, упркос свим искушењима, остаје посвећена очувању мира, дијалога и заједничког живота.
Терас се интересовао за конкретне проблеме са којима се Епархија суочава на терену, као и за положај српске заједнице у различитим дијеловима Косова и Метохије.
У разговору је истакнут значај улоге међународних институција у стварању услова за безбједан и достојанствен живот свих заједница.
Епархија рашко-призренска је наглаисла да наставља да, кроз сталне контакте са представницима међународне заједнице, указује на реално стање на терену и потребу системске и трајне заштите светиња и вјерника СПЦ на Косову и Метохији.
