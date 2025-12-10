Ваздух нездрав у шест градова

10.12.2025
У Бањалуци, Тузли, Броду, Приједору, Лукавцу и Добоју ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Бањалуци 160, Тузли 167, Броду 160, Приједору 157, Лукавцу 154, а Добоју 151.
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу.
У Сарајеву и Гацку ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва, док индекс квалитета износи 116, односно 104.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
