Logo
Large banner

Ваздух нездрав у шест градова

10.12.2025

09:07

Коментари:

0
Ваздух нездрав у шест градова
Фото: АТВ

У Бањалуци, Тузли, Броду, Приједору, Лукавцу и Добоју ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Бањалуци 160, Тузли 167, Броду 160, Приједору 157, Лукавцу 154, а Добоју 151.

Посао

Економија

Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу.

У Сарајеву и Гацку ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва, док индекс квалитета износи 116, односно 104.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тежак судар у БиХ: Повријеђена дјевојка (28), саобраћај се одвија једном траком

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

Подијели:

Таг:

nezdrav vazduh

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа

Наука и технологија

Сви млађи од 16 година у Аустралији остали без друштвених мрежа

45 мин

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Савјети

Савјети за зиму без прехлада и суве коже: Ово обавезно уврстите у исхрану

45 мин

0
Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Бања Лука

Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

46 мин

0
Шта нам звијезде доносе предвиђају?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе предвиђају?

50 мин

0

Више из рубрике

Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

Друштво

Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

1 ч

1
Патриајрх Порфирије у Јордану

Друштво

Патријарх Порфирије у Јордану: Оно што нас уједињује веће је од онога што нас раздваја

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

1 ч

0
У Српској рођене 22 бебе

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner