Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

Телеграф

10.12.2025

09:04

Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Њемачки индустријски конгломерат Тисенкруп предвиђа нето губитак од 400 до 800 милиона евра у текућој финансијској години, као посљедицу опсежног реструктурирања у својој дивизији за челик.

Компанија из Есена предвиђа трошкове реструктурирања од око 350 милиона евра, углавном повезане с пословањем у челику и аутомобилској индустрији, док се очекују новчани одљеви између 300 и 600 милиона евра. Акције су у уторак ујутру пале 13 посто.

План укључује смањење броја запослених у челичним погонима за 40 посто, односно 11 хиљада радника, те пад производње са 11,5 на око девет милиона тона, уз улагања у нискоугљеничне технологије. Овај договор поставља темеље за продају челичног одјељења, а Тисенкруп преговара с индијским Џиндал Стилом.

Полиција ФБиХ

Хроника

Концерн пролази кроз вишегодишње реструктурирање с циљем раздвајања пет главних пословних јединица и преобразбе у холдинг компанију. Продаја бродограђевне дивизије раније ове године означила је корак напред, но судбина челичног пословања остаје неизвјесна, пише Телеграф.

