Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

Извор:
Телеграф
10.12.2025
09:04
Коментари:0
Њемачки индустријски конгломерат Тисенкруп предвиђа нето губитак од 400 до 800 милиона евра у текућој финансијској години, као посљедицу опсежног реструктурирања у својој дивизији за челик.
Компанија из Есена предвиђа трошкове реструктурирања од око 350 милиона евра, углавном повезане с пословањем у челику и аутомобилској индустрији, док се очекују новчани одљеви између 300 и 600 милиона евра. Акције су у уторак ујутру пале 13 посто.
План укључује смањење броја запослених у челичним погонима за 40 посто, односно 11 хиљада радника, те пад производње са 11,5 на око девет милиона тона, уз улагања у нискоугљеничне технологије. Овај договор поставља темеље за продају челичног одјељења, а Тисенкруп преговара с индијским Џиндал Стилом.
Хроника
Тежак судар у БиХ: Повријеђена дјевојка (28), саобраћај се одвија једном траком
Концерн пролази кроз вишегодишње реструктурирање с циљем раздвајања пет главних пословних јединица и преобразбе у холдинг компанију. Продаја бродограђевне дивизије раније ове године означила је корак напред, но судбина челичног пословања остаје неизвјесна, пише Телеграф.
Хроника
37 мин0
Наука и технологија
45 мин0
Савјети
45 мин0
Бања Лука
46 мин0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму