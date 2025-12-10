Популарни тигањ се хитно повлачи са тржишта

Извор:
Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа Грил Кинг Кест Ирон тигањ са дрвеном ручком, 29 cm, ЕАН: 3858885652961.
Како се наводи у саопштењу производ се склања са тражишта због миграције неорганског арсена, што значи да се овај опасни хемијски елемент током загревања може ослободити из ливеног гвожђа и прећи директно у храну.
Присуство неорганског арсена у кухињском посуђу представља озбиљан ризик, с обзиром на то да је ријеч о високо токсичном облику овог метала који је Свјетска здравствена организација класификовала као канцероген прве групе. Дуготрајна изложеност чак и малим количинама може довести до низа здравствених проблема, укључујући оштећења коже, кардиоваскуларне болести и карцином.
Усљед овога, производ није у складу са Уредбом 1935/2004 Уредба Европског парламента и Савјета од 27. октобра 2004. о материјалима и предметима који долазе у додир са храном и стављању ван снаге директива 80/590/ЕЕЗ и 89/109/ЕЕЗ.
Детаљи о опозиву доступни су на веб-страници субјекта.
Подаци о производу:
Добављач: ПРО-ТРАДЕ д.о.о., Загреб (LONCI&POKLOPCI by Бајде)
Земља поријекла: НР Кина
