Logo
Large banner

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Извор:

АТВ

10.12.2025

08:21

Коментари:

2
Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку
Фото: АТВ

Подржавам захтјеве грађана бањалучког насеља Росуље да се не усвоји приједлог регулационoг плана "Малта 1" на сједници Скупштине града Бањалука, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Сматрам да регулациони план који није у интересу грађана не може имати подршку. СНСД ће за свaки предложени регулациони план отићи у мјесне заједнице да разговара са грађанима. Ако нема подршку грађана, не може бити усвојен", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''

Здравље

Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''

1 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

1 ч

0
Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Наука и технологија

Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

1 ч

0
Патриајрх Порфирије у Јордану

Друштво

Патријарх Порфирије у Јордану: Оно што нас уједињује веће је од онога што нас раздваја

1 ч

0

Више из рубрике

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

1 ч

0
Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

Бања Лука

Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

13 ч

0
Сутра ова насеља остају без струје

Бања Лука

Сутра ова насеља остају без струје

14 ч

0
Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Бања Лука

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

15 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner