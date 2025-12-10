Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Извор:
Подржавам захтјеве грађана бањалучког насеља Росуље да се не усвоји приједлог регулационoг плана "Малта 1" на сједници Скупштине града Бањалука, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Сматрам да регулациони план који није у интересу грађана не може имати подршку. СНСД ће за свaки предложени регулациони план отићи у мјесне заједнице да разговара са грађанима. Ако нема подршку грађана, не може бити усвојен", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подржавам захтјеве грађана бањалучког насеља Росуље да се не усвоји приједлог регулационoг плана "Малта 1" на сједници Скупштине града Бањалука. — Милорад Додик (@MiloradDodik) December 10, 2025
