Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

Извор:
АТВ
09.12.2025
19:37
Коментари:0
Документи јасни, надлежности непромијењене. Свака прича о одузимању новца локалним заједницама проста је дезинформација.
Влада Републике Српске и Министарство за просторно уређење не преузимају локалне ингеренције за издавање дозвола за објекте преко 2.500 квадрата, каже ресорни министар. И не, приход од дозвола не иде у Бањалуку, нити из Бањалуке – већ остаје у општинама и градовима, као и до сада.
''Дакле као и до сада, по важећем закону, и за објекте гдје је Министарство надлежно за сложене објекте гдје издајемо важеће дозволе, узмимо у обзир град Бањалуку, гдје смо издали највише дозвола; тениснки терени, Бијели двор, кружне раскрснице. И приходи од тих грађевинских дозвола, дакле које сада издаје Министарство, остају у локалним заједницама. Дакле, та теза да Влада локалним зајендицама одузима приходе, ресурсе итд, апсолутно не постоји'', казао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бојан Випотник.
Из Привредне коморе потврђују – спорне ставке се повлаче. Квадратура и надлежности остају по старом. Као што кажу, било је неразумних, а још више непотребно узбурканих порука.
''Министар је рекао да ће се од тога одустати. Тако да ће у овом моменту, на овом састанку бити расправа о другим питањима која се тичу закона'', казао је предсједник Привредне коморе Републике Српске, Горан Рачић.
Управо у тим порукама Станивуковић је видио аларм. У стилу Тома Сојера, позива градоначелнике и начелнике пред Народну скупштину, и даље мисли да се Бањалуци и другим локалним заједницама одузима.
''Дакле ја позивам све градоначелнике и начелнике, нема власти и опозиције. Дакле, свако ко има мало кликера у глави може да разумије. Знам да сваки то мисли, смао не знам дал' сваки смије то рећи. Дакле, није нормално да се одузима надлежност она суштинска'', рекао је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
Закон је проистекао из иницијативе привредника и удружења послодаваца због кашњења регулационих планова. Са премијером је договорено да се спорне ставке попут смањења квадратуре за издавање грађевинских дозвола не разматрају, објашњава Станивуковићу колега Бојић. Каже и да би то успорило процедуре које су до сада биле коректне. Оно што ће се узети у разматрање је надзор над градњом и друге ствари пројектантске природе.
''Морам да кажем, за све он што је колега Станивуковић рекао да ће се ту смањивати приходи локалним заједницама – да то никад није ни било у разматрању и то сигурно није нешто што је дио овог Нацрта закона. Тако да сигуран сам да ће на крају проистећи једна конструктивна расправа'', рекао је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа и потпредсједник Савеза.
Да ситуација није онаква каквом ју је представио бањалучки градоначелник, тврди и Гранско удружење.
''Прва три члана Закона се стављају ван приједлога закона који је данас дошао на јавну расправу и самим тим остали чланови не носе толике консеквенце у односу на локалне самоуправе и издавање дозволе као што је проблем пар дана у јавности, што је саопштено'', казао је предсједник Гранског удружења индустрије, грађевинских материјала и грађевинарства, Стојан Вујатовић.
Министарство је у процесу поступило транспарентно и свим релевантним учесницима послало Нацрт како би се ишло y јавнy расправy. након тoга ће закон бити упућен у процедуре.
