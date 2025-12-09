Logo
Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

СРНА

09.12.2025

18:21

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''
Фото: АТВ

Мјештани бањалучког насеља Росуље одржали су вечерас састанак на којем су скупили потписе како би поднијели захтјев за сазивање збора грађана ове мјесне заједнице ради примједаба на Нацрт измјена дијела регулационог плана "Малта један" који предвиђа изградњу 16 зграда.

Мјештанин Росуља Предраг Клинцов рекао је новинарима да је ово насеље мирно и породично, те да нема капацитет за даље проширење.

"Садашњим планом изградње 16 нових зграда на површини од 4,27 хектара близу Основне школе `Алекса Шантић` изазваће се саобраћајни колапс, а биће угрожена и безбједност пјешака, јер у Улици Живојина Прерадовића нема ни тротоара, а дјеца туда иду. Замислите још, према Нацрту измјена регулационог плана, процијењених нових 1.200 становника са 500 аутомобила. Мислим да је то потпуно ирационално", навео је Клинцов.

Росуље

Бања Лука

Мјештани Росуља против изградње нових зграда

Он је поручио да ће се становници Росуља свим правним средствима успротивити нацрту измјена регулационог плана.

Према његовим ријечима, нацрт измјена регулационог плана је направљен, а да нико од мјештана није контактиран, нити обавијештен како би изразили своје потребе за унапређење, а не додатно оптерећење насеља.

Мјештанин Росуља Жељко Крстановић рекао је да било какве измјене у Росуљама не долазе у обзир због постојећих инфраструктурних капацитета.

"Сви имамо дјецу, основна школа је препуна и немамо услова за проширење било чега. Прошле године смо чак имали и проблема са паркинг простором", указао је Крстановић.

Rosulje

regulacioni plan centra Banjaluke

regulacioni plan

