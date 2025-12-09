Logo
Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

СРНА

09.12.2025

11:12

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста
Фото: АТВ

Највећи град Републике Српске за 10 мјесеци ове године посјетило је 109.559 туриста или осам одсто више него у прошлој години када је у истом периоду забиљежено 101.457 долазака, речено је Срни у Туристичкој организацији Бањалука.

У десет мјесеци ове године у Бањалуци је евидентирано 168.758 ноћења што је за девет одсто ноћења више него у прошлој години када је евидентирано 155.009 ноћења.

Самостални стручни сарадник у Туристичкој организацији Бањалука Младен Шукало рекао је Срни да на тај број треба додати још 3.416 долазака и 6.452 ноћења остварена у апартманима, собама за изнајмљивање, кући за одмор и у оквиру сеоског туризма чија се евиденција промета води од 1. јануара ове године.

Он је навео да је Бањалуку за 10 мјесеци ове године посјетило 76.373 страних туриста који су остварили 168.758 ноћења и 33.186 домаћих туриста који су остварили 46.599 ноћења.

Бањалука

