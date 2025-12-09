Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

Извор:
Здравствено стање генерала Ратка Младића, који мјесецима лежи у затворској болници у Шевенингену, лоше је и даље, изјавио је Срни генералов син Дарко Младић.
"Генерал је и даље непокретан и везан за кревет, са истим проблемима. Ништа ново, све је исто, ми немамо информације да је горе. Према ономе што га видимо током посете, исто нам делује", истакао је Дарко Младић и додао да је генерала недавно посјетио унук.
Дарко Младић је навео да породица од хашких љекара није добила никакву нову информацију, те да нема ништа ново ни у вези са терапијом.
Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме, као и декубитис. Он је непокретан и везан за кревет и колица.
Генерал Младић је претрпио неколико можданих удара и један срчани удар док је био у притвору у Хагу, а 2024. године му је у холандској болници уграђен пејсмејкер, након чега му се здравље погоршавало и отказали бубрези.
Он је од априла 2024. године налази се притворској болници у Шевенингену, везан је за кревет и колица, пребачен је и на палијативну његу, а према ријечима љекара, остало му је неколико мјесеци живота.
Одбрана и породица су, због тога, више пута тражили да му се омогући лијечење у Србији, али је све захтјеве одбио суд у Хагу, из којег тврде да је здравствено стање генерала Младића стабилно и да има адекватну његу у притворском центру.
Судски документи из јула 2025. године наводе да, иако је стање генерала Младића "нестабилно", он и даље прима свеобухватну његу, те да хуманитарни разлози нису довољно поткријепљени за пуштање на слободу.
Генерал Младић је ухапшен 26. маја 2011. године у селу Лазарево код Зрењанина, након готово 16 година скривања, а потом је пребачен у Хаг, гдје је 8. јуна 2021. године правноснажно суђен на доживотни затвор.
