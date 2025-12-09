"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ", Велибор Пеулић истиче да ће прелаз бити отворен уз присуство званичника БиХ, Хрватске и ЕУ, и да ће одмах након тога бити затворен.

"То никако није добра вијест за превознике, који се и иначе суочавају с низом проблема. Поред путника и свих којима је потребан најфреквентнији прелаз, најпрометнији и најважнији. Видите, сјеверозападни дио БиХ, централни дио па све до Дервенте усмјерени су у лијевак према Градишци. Ми као конзорцијум нисмо изненађени развојем ситуације. Писали смо чланке о томе. БиХ је од Кулина бана имала слободан пролаз. Ми апсолутно нисмо изненађени", каже Пеулић.

Истиче да су разговарали са Управом за индиректно опорезивање како би се убрзао промет роба.

"И када смо све усагласили, речено нам је да се мора чекати Управни одбор да одобри процедуре. Када се све договори да се промет убрза, зависимо од једног човјека. То је поражавајуће. Десетине милиона еура уложене су у тај прелаз, више од 20 година ми то чекамо и замислите каква је то лоша порука. Доћи ће представници Европске уније, премијер Пленковић и представници наше стране и рећи ћемо: "БиХ је отворила савремени гранични прелаз, али сачекат ћемо да он буде у функцији." То је јако лоша порука", напоменуо је Пеулић.

Додаје да људи који се баве увозом и извозом знају да је у овом периоду већи промет путника и роба, те да се због оваквих одлука може очекивати 20 одсто мање туриста.

"Стари прелаз је издржао 30 година и сада смо имали прилику да поентирамо. Били смо свјесни да то неће бити функционално истог дана, али требало је растеретити Градишку. Међутим, некоме то ништа не значи. Поучени тим искуствима, Конзорцијум логистика је, нажалост, од 1. децембра почео сеобу транспортних капацитета и људи у иностранство. Обавијестили смо земље у окружењу и, нажалост, термин није лијеп, али били смо приморани да другу и трећу генерацију наших транспортних компанија усмјеримо да свој развој наставе у сусједним земљама. Ова порука око граничног прелаза; зар је могуће да се појединац постави изнад државе БиХ", упитао је Пеулић.

Подсјетио је да се Зијад Крњић прошле седмице није сложио јер се сједнице не одржавају редовно. А јуче је рекао да је питање прерасподјеле средстава у питању.

Савјети Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

"Он не жели да олакша живот обичним људима. Гранични прелаз не мијења власт, него олакшава живот обичним људима. Људи чекају по 4–5 сати. Гранични прелаз је искључиво у ингеренцији БиХ. Чак ни Министарство унутрашњих послова не може приступити граничном прелазу без одобрења. Овдје је ријеч о једноставним принципима. Сав трошак који настаје као посљедица чекања значи да смо, нажалост, према Европској унији све учинили да не будемо кредибилан партнер. Толико је граничних прелаза интегрисано, али очигледно можда све то треба затворити и претворити у скелу; тако размишља тај појединац", нагласио је Пеулић.

Поновио је да Конзорцијум логистика обавјештава јавност да ће иселити своје капацитете.

"Ми нисмо никаква интересна заједница која тражи сажаљење. На овај начин потврђујете младим људима да им овдје није мјесто. Да ли ће неко за Нову годину провести 15 сати у свом возилу; то њима није важно. Да ли ћемо ми те трошкове калкулисати; ни то није важно. Овдје је важан само неки инат. Ми ћемо се обратити преко правних тимова, јер 40 евра кошта сат чекања. ЕУ је рекла да је прелаз употребљив, да је мост употребљив, и ми ћемо се обратити да видимо ко ће нама платити сат чекања, а просјек је 17 сати око Нове године", упозорио је Пеулић..

Истиче да превозници више немају калкулација у својим очекивањима.

"Ако шаљете овакву поруку; "отворили смо, али неће функционисати"; онда ће ЕУ рећи да се тамо дешава нешто чудно. Обратили смо се Бриселу, али више ниједној дипломатској фази не можемо вјеровати. Доћи ће људи да отворе прелаз 11. децембра и то би требало да буде почетни корак уједињења Европе, то је требало бити симбол. Али сада ни то не може. То је театар апсурда. Апсурдистан. Тачно смо позиционирали бирократе који се стављају изнад државе", каже Пеулић.

Хроника Лакташанин ухапшен због напада на жену и озбиљних пријетњи

Истиче да због таквих одлука појединаца, превозници извозе милијарду КМ из БиХ у Хрватску и Словенију.

"Већ смо 125 фирми регистровали у Хрватској. Да привреда у БиХ буде потпуно нацисто: нећете моћи рачунати да ћете у свако доба дана и ноћи имати возила на располагању. Мораћете се најавити и плаћати скупље. Апсурд је да допустите појединцима да коче све о чему говоримо", нагласио је Пеулић.

Подсјетио је да је садашњи прелаз у Градишци у центру града, и да су константне гужве, а да је царинска испостава прије десетак година издвојена шест километара од прелаза те да је направљен нови прелаз али он не може да функционише.

"Остаће унутрашњи транспорт, али превозници поручују јасно и гласно: не можемо се више преварити. Оставићемо иза себе одрживе компаније, али трошак ће плаћати сви грађани БиХ због одлука појединаца који се стављају изнад државе - и то је веома ружна порука. Та порука каже: можете нам направити прелаз, можете инвестирати, али ми ћемо наћи начин да се успротивимо. Пут у Европу не треба да чека на нас - ми смо ти који стоје у колони", закључио је Пеулић за РТРС.