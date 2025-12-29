Ко ће радити за плату од марку?

Аутор:Бранка Дакић
Наредна година биће година великих инвестиција и инфраструктурних, али и других пројеката, најављује Саво Минић. За реализацију свега замишљеног потребан му је тим стручњака који ће радити за симболичну марку.
Замишљено је да у њему буду различити профили људи, који ће својим знањем и искуством допринијети развоју Српске.
„Који ће радити при кабинету премијера, бити ангажован на уговор од марку на коју ћемо платити и доприносе, а то ће бити значајни и угледни привредници из Републике Српске који су до сада инвестирали много у Републику Српску, то ће бити и представници омладинских организација, који ће се бавити демографским питањима, који ће се бавити пројектима, каже предсједник Владе Републике Српске.
У Унији послодаваца још нису добили позив да буду дио овог тима, али тврде да немају ништа против. Како кажу, окупљају значајан број стручних привредника који сигурно могу допринијети бољем економском положају Српске.
"Позивамо све послодавце који имају знања и компетенције да помогну, да дођемо до позиције да имамо економски просперитетну Републику и социјално праведну", каже Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
Младима, а нарочито оним амбициозним ова идеја се свиђа. Спремни су, кажу, да за добробит Српске и њених грађана, раде и без икакве накнаде. Надају се позиву премијера.
„Ми не морамо радити ни за марку. Ми ћемо радити и бесплатно, и ја и сви чланови Савеза, јер ви у омладинском организовању немате никаква примања, тако да ћемо ми, ако нас премијер позове, врло радо ћемо се одазвати на то", каже Стефан Раковић, предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске.
Идеја је иновативна, оцјењују социолози. Мада, примјећују и да је у Влади довољно министарстава и запослених чији је примарни задатак да раде на унапређењу положаја Српске.
„Мислим да би, можда, више енергије требало они да уложе када је у питању неки бољи стандард, стварање бољих услова, али подржавам и ову активност премијера и чини ми се да је он човјек који излази из неких оквира стандардног политичког дјеловања, из оквира на које смо навикли", каже Владимир Васић, социолог.
Тим би требало да буде формиран ускоро, када ће бити познато ко ће се одазвати позиву премијера и пристати да за марку ради оно што најбоље зна, а све у циљу развоја Републике Српске.
