Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

Извор:

РТРС

29.12.2025

18:44

Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава
Фото: РТРС

У насељу Придворци код Требиња пронађена је већа количина минско-експлозивних средстава.

Минско-експлозивна средства одложена су, према процјенама, у близини кућа пислије завршетка ратних дејстава, а о свему је обавијештена полиција и Тим за деминирање Републичке управе цивилне заштите.

''Арсенал је састављен од тромблонских мина, различитих упаљача, БРК кумулативне мине, ручне бомбе''', рекао је Мишо Памучина, координатор за деминирање Града Требиње.

rudnik pixabay

Економија

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

У Придворачком краку, једном од кракова ријеке Требишњице, пронађена је и већа количина ручних бомби.

Памучина је рекао да су сва минско-експлозивна средства прописно уклоњена и биће уништена на једном од полигона за уништавање таквих средстава заосталих из протеклог рата.

