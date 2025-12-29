Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

Извор:
29.12.2025
У насељу Придворци код Требиња пронађена је већа количина минско-експлозивних средстава.
Минско-експлозивна средства одложена су, према процјенама, у близини кућа пислије завршетка ратних дејстава, а о свему је обавијештена полиција и Тим за деминирање Републичке управе цивилне заштите.
''Арсенал је састављен од тромблонских мина, различитих упаљача, БРК кумулативне мине, ручне бомбе''', рекао је Мишо Памучина, координатор за деминирање Града Требиње.
У Придворачком краку, једном од кракова ријеке Требишњице, пронађена је и већа количина ручних бомби.
Памучина је рекао да су сва минско-експлозивна средства прописно уклоњена и биће уништена на једном од полигона за уништавање таквих средстава заосталих из протеклог рата.
