Неочекивани херој: Свиња спасила двојицу руских војника од нагазне мине

16.11.2025
18:24
Коментари:0
Једна свиња постала је херој, пошто је спасла двојицу руских војника да не нагазе на мину, види се у снимку објављеном на телеграм каналу војних дописника о Специјалној операцији у Украјини.
На снимку се види како је свиња активирала мину која је била на путу руских војника.
Док су војници прилазили напуштеној згради, животиња је активирала мину и успјела да избјегне експлозију, док су они остали неповријеђени.
Потом су промијенили смјер кретања и наставили даље, пролазећи уз остатке оближње ограде.
"Даља судбина животиње није позната. Наше трупе су прилагодиле свој правац и наставиле мисију", наведено је на каналу.
Није прецизирано када и гдје је видео снимљен.
Руске снаге напредују на више праваца фронта, укључујући око опкољених украјинских чворишта Купјанск у Харковској области и Красноармејск (у Украјини познат као Покровск) у Доњецкој Народној Републици, према Министарству одбране у Москви.
Трупе заједничке групе "Исток" потпуно су ослободиле насеље Јаблоково од украјинске контроле у Запорошкој области, саопштило је министарство у суботу. То је девето насеље које су снаге "Истока" заузеле овог мјесеца.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму