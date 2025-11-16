Logo
Неочекивани херој: Свиња спасила двојицу руских војника од нагазне мине

16.11.2025

18:24

Неочекивани херој: Свиња спасила двојицу руских војника од нагазне мине
Фото: screenshot / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Једна свиња постала је херој, пошто је спасла двојицу руских војника да не нагазе на мину, види се у снимку објављеном на телеграм каналу војних дописника о Специјалној операцији у Украјини.

На снимку се види како је свиња активирала мину која је била на путу руских војника.

Док су војници прилазили напуштеној згради, животиња је активирала мину и успјела да избјегне експлозију, док су они остали неповријеђени.

Потом су промијенили смјер кретања и наставили даље, пролазећи уз остатке оближње ограде.

"Даља судбина животиње није позната. Наше трупе су прилагодиле свој правац и наставиле мисију", наведено је на каналу.

Није прецизирано када и гдје је видео снимљен.

Руске снаге напредују на више праваца фронта, укључујући око опкољених украјинских чворишта Купјанск у Харковској области и Красноармејск (у Украјини познат као Покровск) у Доњецкој Народној Републици, према Министарству одбране у Москви.

Трупе заједничке групе "Исток" потпуно су ослободиле насеље Јаблоково од украјинске контроле у Запорошкој области, саопштило је министарство у суботу. То је девето насеље које су снаге "Истока" заузеле овог мјесеца.

