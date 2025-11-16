Скоро утростручен број увезених аутомобила у БиХ од 2010. до данас

Аутор:Теодора Беговић
Утростручен је број увезених аутомобила, у односу на 2010. годину када је износио 33 300. Ове године увезено је 80 033 аутомобила. Највише половних, чак 72 хиљаде, подаци су Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Тај број није утицао на продају нових, јер се једнако продају и половна и нова возила, кажу из фирми које продају аута.
"Ако узмемо у обзир текућу годину, могу слободно рећи да је потражња 50/50% када су у питању нова и половна возила, али продаја иде и сезонски. У задњем кварталу године имамо попусте на нова возила, па се самим тим клијенти углавном одлуче за ново возило, а и цијена половних возила је у посљедње вријеме доста поскупјела", рекао је Бранислав Вранковић, извршни директор „Verаno Motors“.
Промијенио се и начин размишљања људи након короне. Желе да инвестирају, па је самим тим и продаја аутомобила већа, јер је поред некретнина, ауто друга највећа инвестиција, истичу стручњаци.
"Продаја послије короне је дефинитивно већа. Људи су промијенили начин размишљања по том питању и више инвестирају, више улажу, самим тим се продаја возила повећала", рекао је Бранислав Вранковић, извршни директор „Verаno Motors“.
Због наметнутог стандарда и ниских плата људи се углавном одлучују за половне аутомобиле, појашњавају економисти. Међутим, ситуација на европском тржишту је таква да је у посљедњих годину дана цијена половних возила скочила за 20%. Па је разлика између цијене новог и половног аутомобила, скоро непримјетна.
"Сада смо у ситуацији да немамо возила па морамо да купујемо половне аутомобиле. Возни парк у БиХ је у просјеку стар између 15 и 18 година, али то је само одраз сиромаштва. Мислим да је куповина половних аутомобила једино рјешење да добијете пристојан ауто, јер се аутомобили на западу јако добро одржавају и у супер су стању, а ми смо на неки начин наметнули грађанима обавезу да ауто мора да буде из категорије скупљих аутомобила", каже Зоран Павловић, економиста
Много је разлога због којих већина грађана не може да приушти нови аутомобил. Углавном се одлучују за половни. Обје опције имају своје предности и мане. Аутомобил није луксуз, него потреба. Да ли је нов или полован диктира дебљина новчаника сваког од нас.
