Трибина Покрета "Одбрана Српске": Судбоносан тренутак за Републику Српску

16.11.2025
14:02
Коментари:1
Покрет "Одбрана Српске" одржао је трибину под називом "Угрожена Српска-Одлучан одговор" у ОШ "Милош Црњански", у бањалучкој МЗ Мотике.
У улози домаћина присутне је поздравио пуковник ВРС Гојко Тороман и у име припадника ООР.
- Налазимо се у судбоносно сложеној ситуацији по српски народ у цјелини и врло компликованом политичком моменту како унутар БиХ тако и на геополитичком плану. Међутим политичко руководство Републике Српске је направило до сада невиђен маневар и помало неочекиван потез усаглашавајући се са новом администрацијом САД и истовремено задржавајући позитиван курс са Руском Федерацијом, те Мађарском и наравно братском Србијом - рекао је Тороман.
Ситуација је тешка, времена су компликована има разлога за бригу али не и за страх, нагласио је Тороман на крају свог излагања.
Гласањем за опозицију српски народ треба да зна да на тај начин свој глас даје велико њемачкој политици чије интересовање никад није престало за овај простор.
Предсједник Покрета "Одбрана Српске" Дарко Матијашевић изјавио је да је поносан на све чланове Покрета "Одбрана Српске" као и госте који несебично дају себе у овом судбоносном тренутку за Републику Српску.
- Као и давне 1389. године у боју на Косову српски народ је први у свијету се супротставио концепту Османлија, односно сада неолиберализму и због тога поднио велике жртве. Републике Српска је производ народног подвига и великог и несебичног жртвовања припадника њених бораца и цјелокупног становништва. Сада је Република Српска неупитна са свим елементима државности. Недовршен посао на нашим просторима значи сламање Српске као носиоца цјелокупног српског фактора на Балкану. Све је то кулминирало са покушајем сламања државотворне политике Милорада Додика и покушајем девастације Републике Српске. Милорад Додик је са својим тимом успио да Републику Српску позиционира као државотворни фактор на свјетском нивоу - навео је Матијашевић.
Драгомир Андан, савјетник предсједника Владе Републике Српске изнио је да је на властитој кожи осјетио санкције свјетских неправедника и да га то није поколебало и када му је живот био угрожен и њему и његовој породици.
Своје излагање закључио је ријечима, "да Срби прије свега патриоте, борци, припадници резервног састава МУП-а Српске и припадници ВРС дају подршку за политику Милорада Додика и свој глас за Синишу Карана на изнуђеним, пријевременим изборима за предсједника Републике Српске".
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Тренутно на програму