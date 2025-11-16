Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

16.11.2025
Због нездравог ваздуха у бројним градовима БиХ грађанима је препоручено да избјегавају боравак напољу. Бањалука,Тузла и Травник на врху су листе најзагађенијих градова у свијету.
Највећи загађивачи ваздуха у БиХ су термоелектране, навела је Душица Пешевић, шеф Катедре заштите животне средине на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањалуци.
Термоелектране велики загађивачи због врсте угља које користе, а који има повећан проценат сумпора и емитује више сумпорних оксида у атмосферу.
Пешевићева је нагласила да су термоелектране највећи загађивачи и у другим земљама, додавши да то углавном зависи и од њихових техничких карактеристика.
Говорећи о квалитету ваздуха у Бањалуци, Пешевићева је рекла да тај град у зимском периоду има проблем са концентрацијом аерополутаната, односно тврдих честица које углавном доспијевају из индивидуалних ложишта, топлана и саобраћаја који је најдоминантнији извор загађујућих честица у Бањалуци.
"Свака друга општина у Српској, зависно од тога који су основни извори загађивања ваздуха, има другачије концентрације аерополутаната", додала је Пешевићева, гостујући у Јутарњем програму РТРС-а.
Нема никакве дилеме да су широм свијета главни извори загађења ваздуха исти - енергетика, индивидуална ложишта, саобраћај, индустрија, пољопривреда, управљање отпадом.
