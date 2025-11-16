Logo
Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

СРНА

16.11.2025

11:13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР
Фото: ATV

Окончање рата у БиХ је највећи значај Дејтонског мировног споразума, али су његови анекси превазиђени и вријеме је да се мијења Устав БиХ и затвори ОХР, изјавио је посланик Уједињене Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.

Петковић је истакао да је по томе што је закључивањем Дејтонског споразума окончан рат у БиХ овај споразум један од најзначајнијих у новијој историје не само Балкана него Европе.

- Међутим, његови анекси, посебно Анекс четири који је Устав БиХ и Анекс 10 који регулише постојање и рад ОХР-а, потпуно су превазиђени - констатује Петковић.

Подсјетио је да је у Устав БиХ већ више пута интервенисано, најчешће одлукама високих представника или одлукама парламената БиХ, које су посљедица притисака међународних представника у БиХ.

Због тога се, навео је Петковић, Устав мора мијењати, али у Парламентарној скупштини и по прописаној процедури, са основним задатком дефинисања састава, надлежности и начина одлучивања Уставног суда БиХ.

- На другој страни, крајње је вријеме да се затвори ОХР, јер је 30 година након Дејтона изгубио смисао, а БиХ је посљедња европска колонија. Да ли ће се ово десити кроз нову међународну конференцију "Дејтон два" или у домаћим законодавним тијелима, остаје да видимо. Сигуран сам да је сада вријеме за ново уређење односа у БиХ - закључио је Петковић.

Милан Петковић

ОХР

Predstavnički dom parlamenta BiH

