Вулкан Етна поново еруптирао: Пепео стигао и до познатог скијалишта

27.12.2025
13:58
Вулкан Етна на острву Сицилији јуче је показао нове знаке активности, избацујући ужарени материјал и мале количине пепела из сјевероисточног кратера, саопштио је италијански Национални институт за геофизику и вулканологију (ИНГВ).
Ерупцијски облак ношен је вјетром у смјеру сјевероистока, а слабије падање пепела забиљежено је у граду Таормини и у Пиано Провенцани, подручју које укључује скијалишта, саопштио је институт у изјави на Фејсбуку.
Спорадичне експлозије уочене су и у кратеру Бока Нуова, гдје је ужарени материјал избачен до неколико десетина метара изнад ивице кратера, додао је ИНГВ. Регионална агенција за цивилну заштиту привремено је подигла ниво узбуне како би указала на велику вјероватност фонтана лаве.
Етна, најактивнији вулкан у Европи који се уздиже до око 3400 метара, понекад еруптира неколико пута годишње и под сталним је надзором. Његова тачна висина често се мијења јер ерупције преобликују подручје врха. Честа активност вулкана привлачи велик број посјетилаца.
