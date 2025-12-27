Четири планинара погинула у лавини

Извор:
СРНА
27.12.2025
13:08
Коментари:0
Четири планинара погинула су у лавини у планинама Вардоусија у грчкој регији Фокида.
Нестанак три мушкарца пријавили су пријатељи и родбина у четвртак увече, 25. децембра, након што су изгубили телефонски контакт с њима, преносе грчки медији.
Планинари су кренули из села Атханасиос Диакос да би се попели на планину Коракас, надморске висине од око 2.500 метара.
Спасиоци су јуче пронашли њихова тијела, као и тијело жене у средњим тридесетим, чији нестанак није пријављен, али се вјерује да је била дјевојак једног од погинулих планинара, пише Катхимерини.
Свијет
Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке
Тијела мушкараца пронађена су близу једно другом, што сугерише да их је лавина изненадила и да нису могли да побјегну.
Потрага за њима била је отежана због стрмог и опасног терена, а додатно су је отежали неповољни временски услови. Извлачење тијела и њихов транспорт очекује се данас.
Грчки медији пишу да на овом простору и најслабији звук може да изазове лавину.
Хроника
1 седм0
Свијет
3 седм0
Свијет
1 мј0
Регион
1 мј0
Свијет
3 ч1
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
33
16
13
16
06
16
03
Тренутно на програму