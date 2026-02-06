Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

Извор:
06.02.2026
21:50
Разговор између предсједника Русије и Сједињених Држава Владимира Путина и Доналда Трампа за сада није у плану, рекао је портпарол руског председника Дмитриј Песков агенцији ТАСС.
Абу Даби је 4. и 5. фебруара био домаћин друге рунде разговора представника Русије, Сједињених Држава и Украјине.
Специјални изасланик САД Стив Виткоф рекао је да су се Москва и Кијев сагласили о размјени 314 ратних заробљеника, те да делегације двије земље намјеравају да у наредним седмицама наставе консултације о рјешавању сукоба.
