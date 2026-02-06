Logo
Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

06.02.2026

21:50

Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа
Фото: Танјуг/АП

Разговор између предсједника Русије и Сједињених Држава Владимира Путина и Доналда Трампа за сада није у плану, рекао је портпарол руског председника Дмитриј Песков агенцији ТАСС.

Абу Даби је 4. и 5. фебруара био домаћин друге рунде разговора представника Русије, Сједињених Држава и Украјине.

Специјални изасланик САД Стив Виткоф рекао је да су се Москва и Кијев сагласили о размјени 314 ратних заробљеника, те да делегације двије земље намјеравају да у наредним седмицама наставе консултације о рјешавању сукоба.

Владимир Путин

Доналд Трамп

