Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

СРНА

06.02.2026

21:15

0
Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

Бивши словачки министар одбране Јарослав Нађ обмануо је колеге у влади да би обезбједио њихову подршку за трансфер војне опреме Украјини, изјавио је замјеник премијера Роберт Калинак.

Након што су данас објављени дијелови интервјуа са два члана бивше словачке владе који су рекли да их је Нађ обмануо увјеравајући да систем противваздушне одбране "С-300" пребачен у Украјину има адекватну замјену, Калинак је навео да је Словачка сада приморана да се ослања на помоћ савезника.

Он је истакао да ниједна од европских земаља није пребацила Украјини сву своју војну опрему која чини систем противваздушне одбране, као што је то учинила Словачка, пренио је информативни канал ТА3.

Словачка

Украјина

