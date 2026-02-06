Кремљ открива да ли ће нова рунда мировних преговора бити у САД

Извор:
РТ Балкан
06.02.2026
18:42
Коментари:0
Нова рунда преговора о украјинском рјешењу у Сједињеним Државама није планирана и није било разговора о томе, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, преносе РИА Новости.
Одговарајући на питање РИА Новости о томе да ли би нова рунда преговора о Украјини могла бити одржана у Сједињеним Државама, он је одговорио "да није".
Песков је најавио да ће нова рунда преговора о украјинском рјешењу одржати ускоро, али тачан датум и мјесто, није прецизирао.
"Још нема тачног датума. Али биће ускоро", рекао је Песков.
У четвртак су у Абу Дабију завршени трилатерални преговори о Украјини. Портпарол Кремља је описао трилатералне разговоре у Абу Дабију као "конструктиван и сложен рад" који ће се наставити и потврдио да је тема будућности Новог СТАРТ споразума тада покренута.
Како је истакао специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф, данас су делегације Сједињених Америчких Држава, Украјине и Русије постигле договор о размјени 314 заробљеника– што је прва таква размјена у посљедњих пет мјесеци.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму