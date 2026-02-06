Logo
Кремљ открива да ли ће нова рунда мировних преговора бити у САД

Извор:

РТ Балкан

06.02.2026

18:42

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Нова рунда преговора о украјинском рјешењу у Сједињеним Државама није планирана и није било разговора о томе, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, преносе РИА Новости.

Одговарајући на питање РИА Новости о томе да ли би нова рунда преговора о Украјини могла бити одржана у Сједињеним Државама, он је одговорио "да није".

Песков је најавио да ће нова рунда преговора о украјинском рјешењу одржати ускоро, али тачан датум и мјесто, није прецизирао.

"Још нема тачног датума. Али биће ускоро", рекао је Песков.

У четвртак су у Абу Дабију завршени трилатерални преговори о Украјини. Портпарол Кремља је описао трилатералне разговоре у Абу Дабију као "конструктиван и сложен рад" који ће се наставити и потврдио да је тема будућности Новог СТАРТ споразума тада покренута.

Како је истакао специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф, данас су делегације Сједињених Америчких Држава, Украјине и Русије постигле договор о размјени 314 заробљеника– што је прва таква размјена у посљедњих пет мјесеци.

