Серија 'Обећани живот': Прича о 'Мајци храбрости'

Од сутра у програму АТВ-а не пропустите причу о неустрашивој жени која није пристала да буде жртва живота.
У потрази за бољим животом, Италијанка Кармела пркосиће судбини, насиљу и сиромаштву. Серија 'Обећани живот' доноси причу о снази и храбрости жене која се није предала.
Прича се одвија током двадесетих година прошлог вијека, преплићући догађаје најприје у Италији, а потом и у Њујорку, у животу Кармеле, 'Мајке храбрости', која је увијек спремна да се бори за обећани живот за себе и своју породицу.
Узбудљива италијанска серија 'Обећани живот' суботом у 20 часова и 30 минута.
