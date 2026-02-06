Logo
Large banner

Серија 'Обећани живот': Прича о 'Мајци храбрости'

Извор:

АТВ

06.02.2026

19:57

Серија 'Обећани живот': Прича о 'Мајци храбрости'

Од сутра у програму АТВ-а не пропустите причу о неустрашивој жени која није пристала да буде жртва живота.

У потрази за бољим животом, Италијанка Кармела пркосиће судбини, насиљу и сиромаштву. Серија 'Обећани живот' доноси причу о снази и храбрости жене која се није предала.

Прича се одвија током двадесетих година прошлог вијека, преплићући догађаје најприје у Италији, а потом и у Њујорку, у животу Кармеле, 'Мајке храбрости', која је увијек спремна да се бори за обећани живот за себе и своју породицу.

Узбудљива италијанска серија 'Обећани живот' суботом у 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

АТВ

најбоље серије

Large banner

Више из рубрике

Битно: Улагање новца

Емисије

Битно: Улагање новца

3 ч

0
Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

Емисије

Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

6 ч

0
Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Емисије

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

1 д

0
Битно: О високом образовању у Републици Српској

Емисије

Битно: О високом образовању у Републици Српској

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

17

Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

20

12

Лото резултати 11. коло (6. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

20

08

Канада отворила конзулат на Гренланду

20

01

Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

19

57

Серија 'Обећани живот': Прича о 'Мајци храбрости'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner