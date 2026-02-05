Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Извор:
АТВ
05.02.2026
15:03
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о дипломатској офанзиви Републике Српске и њеној све већој присутности на међународној сцени – од састанака са лидерима Мађарске и Израела до контаката са америчким конгресменима.
Колико је важно да се глас Републике Српске чује директно у центрима моћи и зашто то изазива бурне реакције у ФБиХ?
Да ли је ријеч о легитимној борби за равноправност или о новој линији политичких сукоба у БиХ?
За 'Битно' говоре: др Нина Сајић, професор међународних односа и безбједности, Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе и Бојан Шолаја, политиколог из Центра за међународне и безбједносне студије.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
03
18
47
18
37
18
25
18
18
Тренутно на програму