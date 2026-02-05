Logo
Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Извор:

АТВ

05.02.2026

15:03

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о дипломатској офанзиви Републике Српске и њеној све већој присутности на међународној сцени – од састанака са лидерима Мађарске и Израела до контаката са америчким конгресменима.

Колико је важно да се глас Републике Српске чује директно у центрима моћи и зашто то изазива бурне реакције у ФБиХ?

Да ли је ријеч о легитимној борби за равноправност или о новој линији политичких сукоба у БиХ?

За 'Битно' говоре: др Нина Сајић, професор међународних односа и безбједности, Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе и Бојан Шолаја, политиколог из Центра за међународне и безбједносне студије.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

