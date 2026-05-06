Дестинације у Хрватској које вам неће испразнити новчаник до краја

Аутор:АТВ
Љетовање на хрватском Јадрану за многе грађане Босне и Херцеговине одавно је озбиљан финансијски изазов, а посљедњих година само пусти сан, бар кад је ријеч о љетовању од седам и више дана.
Цијене смјештаја, хране и услуга значајно су порасле, док стандард већине грађана процентуално (недовољно) расте, а реално опада. Ипак, море још увијек није недостижно – уз добар одабир дестинације и мало планирања.
Истина је да су најпознатија одредишта попут Дубровника или Хвара за већину постала луксуз, али постоје мјеста која и даље нуде прихватљив однос цијене и квалитете.
У правилу, у мање популарним дестинацијама и даље се могу пронаћи повољни апартмани, псоебно изван самог центра.
"Вечерњи" доноси четири дестинације на Јадрану које су и даље реално доступне грађанима БиХ.
Макарска и околна мјеста попут Тучепа, Подгоре и Градца годинама су међу најчешћим изборима грађана БиХ.
Разлог су близина, уређене плаже и велик избор смјештаја. Иако су цијене порасле, још увијек се може пронаћи пристојнији апартман по прихватљивој цијени, посебно ако се резервира раније или бира смјештај нешто удаљенији од мора.
Задар је посљедњих година постао једна од најисплативијих опција на Јадрану.
Нуди садржај већег града, уређене плаже и добру саобраћајну повезаност, али без екстремних цијена какве су присутне на југу.
Додатна предност је и близина мањих мјеста у околини гдје су цијене још ниже, што ову регију чини врло привлачном за породични одмор.
За оне који желе избјећи гужве, а притом не потрошити превише, острва попут Угљана и Пашмана нуде добар компромис.
Смјештај је често повољнији него на "извиканијим" острвима, а предност су мир, чисто море и опуштенија атмосфера. Трајектне везе додатно олакшавају долазак.
Иако грађани БиХ традиционално бирају Далмацију, сјеверни Јадран све више добива на значају.
Цриквеница и Нови Винодолски нуде уређене плаже, добру инфраструктуру и често ниже цијене, посебно у предсезони и посезони. Укупни трошак одмора овдје може бити знатно мањи него на југу.
Важно је знати да цијене на Јадрану нису фиксне ни током љета, па се и у срцу сезоне може пронаћи прихватљивија опција ако се зна гдје и како тражити. Највеће разлике су по термину – јул и август јесу најскупљи, али и тада цијене знатно варирају у зависности од тачних датума, па неколико дана разлике може донијети уштеду.
Такође, локација унутар мјеста игра велику улогу: апартман у првом реду уз море увијек је скупљи, док већ на удаљености од неколико стотина метара цијене могу бити знатно ниже, уз минималан компромис.
Важан фактор је и број особа – смјештај за четири особе често испадне знатно повољнији по особи него за двије.
Управо комбинацијом таквих избора могуће је и у врхунцу сезоне пронаћи љетовање које неће превише оптеретити кућни буџет.
