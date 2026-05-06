Дестинације у Хрватској које вам неће испразнити новчаник до краја

06.05.2026 22:35

Фото: Pixabay

Љетовање на хрватском Јадрану за многе грађане Босне и Херцеговине одавно је озбиљан финансијски изазов, а посљедњих година само пусти сан, бар кад је ријеч о љетовању од седам и више дана.

Цијене смјештаја, хране и услуга значајно су порасле, док стандард већине грађана процентуално (недовољно) расте, а реално опада. Ипак, море још увијек није недостижно – уз добар одабир дестинације и мало планирања.

Истина је да су најпознатија одредишта попут Дубровника или Хвара за већину постала луксуз, али постоје мјеста која и даље нуде прихватљив однос цијене и квалитете.

У правилу, у мање популарним дестинацијама и даље се могу пронаћи повољни апартмани, псоебно изван самог центра.

"Вечерњи" доноси четири дестинације на Јадрану које су и даље реално доступне грађанима БиХ.

Макарска ривијера – провјерена опција

Макарска и околна мјеста попут Тучепа, Подгоре и Градца годинама су међу најчешћим изборима грађана БиХ.

Разлог су близина, уређене плаже и велик избор смјештаја. Иако су цијене порасле, још увијек се може пронаћи пристојнији апартман по прихватљивој цијени, посебно ако се резервира раније или бира смјештај нешто удаљенији од мора.

Задар – добар баланс цијене и садржаја

Задар је посљедњих година постао једна од најисплативијих опција на Јадрану.

Нуди садржај већег града, уређене плаже и добру саобраћајну повезаност, али без екстремних цијена какве су присутне на југу.

Додатна предност је и близина мањих мјеста у околини гдје су цијене још ниже, што ову регију чини врло привлачном за породични одмор.

Угљан и Пашман – мирнија варијанта

За оне који желе избјећи гужве, а притом не потрошити превише, острва попут Угљана и Пашмана нуде добар компромис.

Смјештај је често повољнији него на "извиканијим" острвима, а предност су мир, чисто море и опуштенија атмосфера. Трајектне везе додатно олакшавају долазак.

Цриквеница и Нови Винодолски – потцијењени сјевер

Иако грађани БиХ традиционално бирају Далмацију, сјеверни Јадран све више добива на значају.

Цриквеница и Нови Винодолски нуде уређене плаже, добру инфраструктуру и често ниже цијене, посебно у предсезони и посезони. Укупни трошак одмора овдје може бити знатно мањи него на југу.

Више за мање

Важно је знати да цијене на Јадрану нису фиксне ни током љета, па се и у срцу сезоне може пронаћи прихватљивија опција ако се зна гдје и како тражити. Највеће разлике су по термину – јул и август јесу најскупљи, али и тада цијене знатно варирају у зависности од тачних датума, па неколико дана разлике може донијети уштеду.

Такође, локација унутар мјеста игра велику улогу: апартман у првом реду уз море увијек је скупљи, док већ на удаљености од неколико стотина метара цијене могу бити знатно ниже, уз минималан компромис.

Важан фактор је и број особа – смјештај за четири особе често испадне знатно повољнији по особи него за двије.

Управо комбинацијом таквих избора могуће је и у врхунцу сезоне пронаћи љетовање које неће превише оптеретити кућни буџет.

