Колико данас кошта милоште за славу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Некада се знало – кад идеш на славу, у кеси су кафа и шећер. Није било дилеме, није било размишљања, а најмање такмичења. Данас, чини се, то правило више не важи.
Умјесто скромних и једноставних поклона, на славама све чешће виђамо декоративне кутије, луксузне пакете, цвјетне аранжмане и пажљиво упаковане “фенси” поклоне који често коштају и по неколико десетина марака.
Старије генерације и даље се сјећају времена када је најважније било доћи, сјести за сто и испоштовати домаћина. Поклон је био симболичан, само мали знак пажње.
Регион
Љетовање у Хрватској за грађане БиХ очигледно неће бити лако ове године
Данас, међутим, многи признају да осјећају притисак јер „не иде се празних руку“, али ни са било чим. Поклон мора изгледати лијепо, модерно и, по могућности, скупље.
"Некад си знао на чему си. Данас кад те неко позове на славу, мораш размишљати шта ћеш понијети да не будеш најгори“, коментаришу грађани које је репортер БЛ портала затекао у продавници.
Цијене додатно компликују ситуацију. Пола килограма кафе данас кошта око 15 КМ, па ни некадашњи класик више није тако јефтин као што је био.
С друге стране, модерни аранжмани, који су све популарнији избор, у Бањалуци коштају од око 30 па до чак 80 КМ, што многима представља озбиљан издатак. Цвјећарка Ирена за БЛ портал објашњава ко најчешће долази по цвијеће, да ли је то нови тренд или нешто за све генерације.
Свијет
Преминуо оснивач Си-Ен-Ена Тед Тарнер
“Цијене иду од 15 КМ за мање корпице, па до 70 КМ, у зависности шта ко жели. Букети су најпопуларнији и ови мањи 'славски' коштају 8 КМ, а изгледају јако лијепо. Углавном долазе млађи и људи до 40 година, с тим да ни ту нема правила, али дефинитивно млађа популација уводи цвијеће као дио обавезног поклона”, каже Ирена за БЛ портал.
Ипак, грађани истичу да се и без скупих пакета може пронаћи пристојан и естетски лијеп поклон. Комбинација мањег букета цвијећа од око 8 КМ, боце пића од 17 КМ и велике чоколаде од 7,50 КМ и није тако лоша опција, уз коју “класик” са кафом и шећером, уз, рецимо, бомбоњеру и пиће, ипак дођу као скупља варијанта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
20
18
19
18
11
18
05
17
53
Тренутно на програму