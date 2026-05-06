Преминуо оснивач Си-Ен-Ена Тед Тарнер

Оснивач Си-Ен-Ена Тед Тарнер преминуо је у 88. години, саопштено је из компаније "Тарнер ентерпрајзис".
Тарнер је био медијски ентузијаста и филантроп, који је основао Си-Ен-Ен, пионирску мрежу која емитује програм 24 часа дневно и која је донијела револуцију телевизијске вијести.
Он је рођен у Охају 1938. године. За њега се говорило да представља "уста југа", због његове "отворене природе".
Тарнер је основао "медијско царство" које је обухватало прву кабловску суперстаницу и популарне канале за игране и анимиране филмове.
Међу познатим телевизијским мрежама и каналима које је основао су и Ти-Ен-Ти и Ти-Би-Ес.
