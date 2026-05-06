Сударили се аутобус и цистерна, најмање 16 мртвих

06.05.2026 16:06

Најмање 16 људи погинуло је у пожару након судара аутобуса и цистерне са горивом на индонежанском острву Суматра, а четворо је повријеђено, саопштио је шеф Агенције за кризне ситуације Хасби Хасидки.

Он је навео да се несрећа догодила у покрајини Муси Равес.

Хасидки је рекао да је возач аутобуса изгубио контролу над возилом и ударио у цистерну која је превозила дизел, што је изазвало велики пожар који је захватио оба возила, преноси "Срна".

Он је додао да прелиминарне информације указују на то да је пукла гума на аутобусу, због чега је возач изгубио контролу над возилом.

Према ријечима другог званичника хитних служби, четири повријеђена лица су хоспитализована, од чега троје с тешким опекотинама.

Саобраћајне несреће нису ријеткост у Индонезији, гдје су аутобуси, возови и авиони често стари и слабо одржавани.

Прошлог мјесеца, у близини станице Бекаси Тимур на западу Јаве, брзи воз је ударио у посљедњи вагон приградског воза, при чему је погинуло 16 жена, а најмање 90 лица је повријеђено.

Само неколико дана касније, у средишњој Јави воз је ударио у аутомобил, усмртивши четири особе, међу њима и двоје дјеце.

