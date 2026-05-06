Судски полицајац се ранио у згради суда у Мостару, хитно пребачен у болницу

Аутор:

АТВ
06.05.2026 16:30

Фото: АТВ БЛ

Судски полицајац ранио се у згради Општинског суда у Мостару.

Како је за "Аваз" потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, догађај им је пријављен око 13:30 сати.

"Сумња се на саморањавање. Ријеч је о судском полицајцу Е.О. (2005.). Исти се налази у Свеучилишној клиничкој болници Мостар, Центар ургентне медицине гд‌је му се указује љекарска помоћ", рекла је за "Аваз" Милош.

Увиђај је у току, а спроводе га полицијски службеници ПУ Мостар под надзором дежурног тужиоца.

