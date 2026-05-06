Судски полицајац се ранио у згради суда у Мостару, хитно пребачен у болницу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Судски полицајац ранио се у згради Општинског суда у Мостару.
Како је за "Аваз" потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, догађај им је пријављен око 13:30 сати.
"Сумња се на саморањавање. Ријеч је о судском полицајцу Е.О. (2005.). Исти се налази у Свеучилишној клиничкој болници Мостар, Центар ургентне медицине гдје му се указује љекарска помоћ", рекла је за "Аваз" Милош.
Свијет
Кренула инвазија стршљенова - власти масно плаћају "ловце" на њих
Увиђај је у току, а спроводе га полицијски службеници ПУ Мостар под надзором дежурног тужиоца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
20
18
19
18
11
18
05
17
53
Тренутно на програму