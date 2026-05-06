У несрећи код Коњица погинула жена

06.05.2026 10:34

У саобраћајној несрећи која се догодила у уторак у мјесту Јасеник, град Коњиц, смртно је страдала жена А. К. (1983.).

Несрећа се догодила у 13:45 сати у мјесту Јасеник, Град Коњиц, гд‌је је дошло до превртања теретног моторног возила ТАМ-110, којим је управљао Е.К. (1980).

Супутница у наведеном возилу А.К. (1983) задобила је тјелесне повреде због којих је возилом хитне медицинске помоћи ДЗ Коњиц превезена у Клинички ургентни центар Сарајево гд‌је је преминула, пише Фена.

О догађају је упознат тужилац, извршен је увиђај, те су подузете све потребне мјере и радње, саопштено је из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

