У несрећи код Коњица погинула жена

У саобраћајној несрећи која се догодила у уторак у мјесту Јасеник, град Коњиц, смртно је страдала жена А. К. (1983.).
Несрећа се догодила у 13:45 сати у мјесту Јасеник, Град Коњиц, гдје је дошло до превртања теретног моторног возила ТАМ-110, којим је управљао Е.К. (1980).
Супутница у наведеном возилу А.К. (1983) задобила је тјелесне повреде због којих је возилом хитне медицинске помоћи ДЗ Коњиц превезена у Клинички ургентни центар Сарајево гдје је преминула, пише Фена.
О догађају је упознат тужилац, извршен је увиђај, те су подузете све потребне мјере и радње, саопштено је из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
