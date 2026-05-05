Нермин Ћулум пуштен на слободу

Аутор:АТВ
Коментари:1
Нермин Ћулум, осумњичени у предмету "Армин Ћулум и други", пуштен је на слободу.
Ова информација потврђена је из Суда Босне и Херцеговине за "Радиосарајево.ба".
"Суд БиХ је дана 30. априла 2026. године, након одржаног рочишта по приједлогу Тужилаштва БиХ донио рјешење којим је осумњиченом Нермину Ћулуму укинут притвор одређен ранијим рјешењем овог Суда", навели су из ове правосудне институције.
Тенис
Арина Сабаленка најавила бојкот Ролан Гароса
Нермину Ћулуму су истовремено одређене мјере забране и то: забрана напуштања боравишта из члана 126. став 1. ЗКПБиХ, а у циљу извршења које мјере је осумњиченом Нермину Ћулуму забрањено напуштање мјеста боравишта на адреси на којој борави, забрана путовања из члана 126. став 2. ЗКПБиХ и забрана састајања са одређеним особама из члана 126а. став 1. тачка ц) ЗКПБиХ.
Економија
Пале цијене нафте, али барел и даље преко 110 долара
"Сходно наведеном осумњичени је пуштен из притвора дана 30. априла 2026. године", додали су из Суда БиХ.
Подсјетимо, Армин Ћулум је ухапшен у октобру прошле године у склопу акције Геко, заједно с Аленом Леоном Ћулумом, Јустином Даргелом, Данилом Жељком Катанићем и Ендринијем Танкошићем. Акција је била усмјерена на разоткривање организираног криминала, а Ћулум се сумњичи за вођење међународне криминалне групе.
Према информацијама Федералне управе полиције, сумња се да је ова група била укључена у организацију међународне мреже илегалне проституције, у којој су ангажоване бројне дјевојке, укључујући и малољетнице, које су пружале сексуалне услуге у Босни и Херцеговини, али и у земљама Западне Европе. У истрази су, осим домаћих, учествовали и истражни органи из Њемачке, Швајцарске и Хрватске, чиме је осигурана широка међународна сарадња и прикупљени кључни докази.
Фудбал
ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима
Армин Ћулум и његов брат Нермин већ су познати јавности као чланови мотористичке групе Јунајтед Трибунс, која је у Босни и Херцеговини означена као пријетња по националну безбједност, док је у Њемачкој класификована као мафијашка организација, међу три најопасније на европском тлу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч4
Хроника
6 ч0