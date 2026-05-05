Пале цијене нафте, али барел и даље преко 110 долара

Цијене нафте пале су на међународним тржиштима, дан након што су Сједињене Државе покренуле акцију усмјерену на поновно отварање Ормуског мореуза, али је барел и даље преко 110 долара.

На лондонском тржишту барелом нафте марке "Брент" поподне се трговало по цијени од 112,61 долара, што је за 1,83 долара нижа цијена него на затварању трговине дан раније када је цијена била већа за 5,8 одсто.

Регион Ватра гута камион - објављен узнемирујући снимак несреће

На америчком тржишту барел нафте марке "ВТИ" појефтинио је за 2,5 долара или 2,35 одсто на 103,92 долара, након што је у јуче поскупио за 4,4 одсто.