Пале цијене нафте, али барел и даље преко 110 долара

АТВ
05.05.2026 18:03

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте пале су на међународним тржиштима, дан након што су Сједињене Државе покренуле акцију усмјерену на поновно отварање Ормуског мореуза, али је барел и даље преко 110 долара.

На лондонском тржишту барелом нафте марке "Брент" поподне се трговало по цијени од 112,61 долара, што је за 1,83 долара нижа цијена него на затварању трговине дан раније када је цијена била већа за 5,8 одсто.

На америчком тржишту барел нафте марке "ВТИ" појефтинио је за 2,5 долара или 2,35 одсто на 103,92 долара, након што је у јуче поскупио за 4,4 одсто.

