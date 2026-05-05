Ђурђевдан промијенио цијене јагњади и прасади

Цијена прасића и јагњади у Српској је у порасту од Васкрса. Тренутно килограм живе ваге прасића иде и до 9, а јагњади до 11 КМ.
Прасићи се могу наћи и по нешто нижој цијени која је, међутим, далеко од оне са почетка марта, када је килограм живе ваге коштао 5,5-6,5 КМ.
Практично, за прасе од 25 килограма потребно је издвојити и до 270 марака, а за јагње исте тежине око 330 КМ.
Како су за "Српскаинфо" недавно потврдили у Удружењу узгајивача свиња Српске, цијена живе ваге прасића свој максимум сваке године достиже уочи Ђурђевдана.
Цијена прасића и јагњади уочи Ђурђевдана лани у Српској је ишла и до 12КМ.
У прољеће је, наиме, потражња за прасићима и јагњићима највећа, посебно пред славе у мају, прије свега уочи Светог Ђорђа.
Након тога, цијена креће да пада, па мирује све до љета, кад опет креће сезона славља.
Тада, поново креће да расте и цијена живе ваге прасића.
Након завршетка љета, потражња за овом робом пада, и тако је све до пред зиму кад, опет, крећу славе, те новогодишњи и божићни празници.
У том периоду, потражња опет расте, све до Светог Јована.
