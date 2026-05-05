Аутор:

АТВ
05.05.2026 16:43

Ова комбинација вам може сачувати срце
Фото: pexels/ DS stories

Нова истраживања показују да комбинација манга и авокада може имати позитиван утицај на здравље срца.

Иако су обје намирнице појединачно богате храњивим материјама, њихово заједничко д‌јеловање може дати још боље резултате.

Студија проведена на одраслим особама с предијабетесом показала је да свакодневна конзумација једног авокада и једне шоље манга током осам седмица може побољшати функцију крвних судова.

Ријеч је о способности крвних судова да се шире, што је важан индикатор здравља срца и циркулације.

Стручњаци објашњавају да су овакви резултати повезани с високим садржајем влакана, калијума, витамина и здравих масноћа у овим намирницама.

Ове супстанце помажу у смањењу упала и побољшавају проток крви.

Ипак, наглашава се да су потребна додатна истраживања, јер је студија рађена на мањем броју испитаника.

Такође, особе с одређеним здравственим проблемима, посебно с болестима бубрега, требају бити опрезне због већег уноса калијума.

Манго и авокадо лако се могу уврстити у свакодневну исхрану кроз смути напитке, салате или као додатак оброцима.

