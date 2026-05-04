Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

АТВ
04.05.2026 20:10

Цијене нафте забиљежиле су још један дан снажних осцилација на тржишту, а референтна цијена сирове нафте Брент достигла је највиши ниво тог дана након извјештаја о нападима дроновима у Уједињеним Арапским Емиратима.

Брент је кратко након 18:00 часова прешао 115 долара по барелу, након вијести да је кључна нафтна лука Фуџаира била мета напада, што представља раст од више од 5 одсто у односу на почетак дана.

Фуџаира се налази на источној обали УАЕ-а, изван Ормуског мореуза. Нафтовод из нафтних поља у Абу Дабију води до Фуџаире, што омогућује да се ограничене количине сирове нафте укрцавају на танкере и извозе на свјетска тржишта, чак и у условима када је пролаз кроз Ормуски мореуз дјелимично блокиран, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

