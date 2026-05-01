Трамп креће у нови царински рат против ЕУ: Уводи царине од 25 одсто на аутомобиле и камионе

01.05.2026 18:58

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп најавио је увођење нових царина Европској унији, и то у области ауто-индустрије.

У саопштењу на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је поручио да није задовољан односом САД-а и Европска унија те да ће почети са примјеном нових мјера.

„Са задовољством објављујем да ћу, на основу чињенице да Европска унија не поштује наш у потпуности договорени трговински споразум, сљедеће седмице повећати царине које се наплаћују Европској унији за аутомобиле и камионе који улазе у Сједињене Америчке Државе. Царина ће бити повећана на 25%. Потпуно је разумљиво и договорено да, ако производе аутомобиле и камионе у фабрикама у САД-у, неће бити царине“, рекао је Трамп.

Након тога, Трамп је истакао да ће Америка додатно ојачати своју производњу аутомобила и камиона.

„Многе фабрике аутомобила и камиона су тренутно у изградњи, а уложено је више од 100 милијарди долара, што је рекорд у историји производње аутомобила и камиона. Ове фабрике, у којима раде амерички радници, ускоро ће се отворити – никада се ништа слично томе не дешава данас у Америци!“, закључио је амерички предсједник.

Прочитајте више

Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Република Српска

Амерички медији: Глобални лидер Милорад Додик награђен за одбрану вјере и националног суверенитета

3 ч

2
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио: "Повлачимо се"

3 ч

0
Покушај атентата на Трампа

Свијет

Нови снимак открива како је атентатор на Трампа пробио обезбјеђење у четири секунде

4 ч

0
Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

Свијет

Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

9 ч

0

Више из рубрике

Нова правила од 1. маја у Њемачкој: Повишице и кризни бонус за неке

Економија

Нова правила од 1. маја у Њемачкој: Повишице и кризни бонус за неке

7 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Расту цијене нафте

12 ч

0
Ко има право на дуплу дневницу за рад на празник

Економија

Ко има право на дуплу дневницу за рад на празник

23 ч

0
Европска централна банка донијела одлуку о каматама

Економија

Европска централна банка донијела одлуку о каматама

1 д

0

