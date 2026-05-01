Трамп креће у нови царински рат против ЕУ: Уводи царине од 25 одсто на аутомобиле и камионе

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп најавио је увођење нових царина Европској унији, и то у области ауто-индустрије.
У саопштењу на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је поручио да није задовољан односом САД-а и Европска унија те да ће почети са примјеном нових мјера.
„Са задовољством објављујем да ћу, на основу чињенице да Европска унија не поштује наш у потпуности договорени трговински споразум, сљедеће седмице повећати царине које се наплаћују Европској унији за аутомобиле и камионе који улазе у Сједињене Америчке Државе. Царина ће бити повећана на 25%. Потпуно је разумљиво и договорено да, ако производе аутомобиле и камионе у фабрикама у САД-у, неће бити царине“, рекао је Трамп.
Након тога, Трамп је истакао да ће Америка додатно ојачати своју производњу аутомобила и камиона.
„Многе фабрике аутомобила и камиона су тренутно у изградњи, а уложено је више од 100 милијарди долара, што је рекорд у историји производње аутомобила и камиона. Ове фабрике, у којима раде амерички радници, ускоро ће се отворити – никада се ништа слично томе не дешава данас у Америци!“, закључио је амерички предсједник.
