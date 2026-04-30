Европска централна банка донијела одлуку о каматама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Европска централна банка (ЕЦБ) донијела је у четвртак, 30. априла, одлуку о каматним стопама усљед наглог раста инфлације изазваног, између осталог, ратом на Блиском истоку.
Како је саопштено, каматне стопе остају непромијењене на свом априлском састанку.
Управни савјет ЕЦБ је у четвртак одлучио да задржи своју референтну каматну стопу на депозитним услугама на 2%.
У саопштењу, банка је навела да, иако је њена претходна процјена изгледа инфлације углавном непромијењена, "ризици ка инфлацији и ризици ка расту су се појачали“.
Наведено је да је њен управни савјет остао посвећен успостављању монетарне политике како би се осигурало да се инфлација стабилизује на циљу од 2% на средњи рок.
Признајући да је рат на Блиском истоку довео до наглог повећања цијена енергије, подижући инфлацију и оптерећујући економско расположење, ЕЦБ је примијетила да ће "импликације рата на средњорочну инфлацију и економску активност зависити од интензитета и трајања шока цијена енергије и обима његових индиректних и секундарних ефеката“.
"Што дуже траје рат и што дуже цијене енергије остају високе, то је вјероватнији утицај на ширу инфлацију и економију јачи“, нагласила је банка.
Саопштено је да ће пажљиво пратити ситуацију и заузети приступ заснован на подацима и састанку по састанак како би одредили свој став о монетарној политици. Креатори политике се неће унапријед обавезати на одређену путању каматне стопе, нагласила је компанија.
Евро је трговао скоро 0,2% више у односу на долар након ове промјене, на 1,17 долара. Приноси обвезница еврозоне благо су пали, при чему је каматна стопа на десетогодишњу њемачку државну обвезницу пала за 3 базна поена на 3,0580%, а њен француски еквивалент за 4 базна поена нижа, на 3,7135%.
Одлука ЕЦБ услиједила је након што су објављени кратки подаци у четвртак показали да је инфлација у еврозони скочила на 3% у априлу, углавном због раста трошкова енергије у региону. Раст је успорен у првом кварталу, повећавши се за оскудних 0,1%.
Предсједница ЕЦБ Кристин Лагард рекла је на конференцији за новинаре у четвртак да "домаћа потражња остаје главни покретач раста, уз подршку отпорног тржишта рада“.
"Међутим, економски изгледи су веома неизвјесни и зависиће од тога колико дуго ће рат на Блиском истоку трајати и колико снажно утиче на енергетска и друга тржишта робе, као и на глобалне ланце снабдијевања“, рекла је она.
"Рат на Блиском истоку остаје ризик од пада за економију еврозоне, доприносећи нестабилном глобалном политичком окружењу", додала је.
Данас је, додала је, управни савјет донио "информисану одлуку на основу још увијек недовољних информација“, након што је детаљно расправљао о различитим опцијама банке.
Лагард је на посљедњем састанку банке у марту рекла да су креатори политике спремни да повећају каматне стопе чак и ако се очекивани скок инфлације у еврозони покаже као привремен.
Неки економисти кажу да ће јунски састанак банке бити онај који треба пратити, са потенцијалним повећањем од 25 базних поена како би се кључна каматна стопа подигла на 2,25%. Други инсистирају да централна банка мора да дјелује веома пажљиво прије него што повећа стопе у вријеме када се чини да економија стагнира, а повјерење потрошача опада.
Марк Вол, главни европски економиста у Дојче банци, рекао је да банка за сада зрачи осећајем мирног повјерења, "уз позивања на отпорност економије у посљедњим кварталима и дугорочна инфлациона очекивања која су остала добро усидрена“.
"Али постоји и осјећај растуће забринутости што дуже траје сукоб на Блиском истоку. Генерално, ово је изјава која не обавезује ЕЦБ унапријед на повећање квота у јуну. Али то ни не спречава ЕЦБ да повећа квоте у јуну“, додао је.
Џил Селфин, главни економиста у КПМГ-у, види потенцијал за повећање каматних стопа у блиској будућности.
"За разлику од неколико других великих централних банака, укључујући Банку Енглеске, каматне стопе у еврозони су у неутралном подручју, што доприноси потенцијално већој потреби да ЕЦБ брже дјелује како би спријечила да инфлаторни притисци постану дубље укоријењени", рекао је.
"За разлику од енергетског шока 2022. године, фискална политика у еврозони је рестриктивнија, а тржиште рада је омекшало, смањујући ризик од секундарних ефеката. Међутим, с обзиром на раст инфлације и поремећаје у снабдијевању енергијом који показују мало знакова ублажавања, ЕЦБ ће вјероватно започети свој циклус повећања каматних стопа у јуну, а сви даљи потези остају у великој мјери зависни од долазећих података о инфлацији и платама", додао је Селфин, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
35
18
28
18
24
18
15
18
04
Тренутно на програму