Снижења под лупом: Нема више манипулације акцијама

Аутор:АТВ
Снижења током великих онлајн акција као што су "Црни петак“ и "Сајбер понедјељак" често нису онаква каквим се представљају, показала је најновија контрола Европске комисије и националних органа за заштиту потрошача.
У заједничкој акцији контроле, обухваћено је 314 онлајн трговаца у 23 земље Европске уније, као и на Исланду и у Норвешкој.
Резултати показују да је чак 30 одсто трговаца неправилно приказивало попусте. Према европским правилима, дефинисаним у Директиви о цијенама , сваки оглашени попуст мора да се односи на најнижу цену у претходних 30 дана. Управо ово правило најчешће је кршено. Контрола је показала и друге спорне праксе, па је тако 36 одсто трговаца покушавало да дода додатне производе у корпу, често без јасне сагласности купца, а 34 одсто је приказивало поређења цијена, али у шест од десет случајева без објашњења на шта се та цијена односи.
Технике притиска (лажни осећај хитности, тајмери, "остало још мало производа“) користило је 18 одсто трговаца, а 10 одсто њих је примјењивало такозвано "дрип“ формирање цијена, односно додавање трошкова тек на крају куповине.
Према европским прописима, овакве праксе сматрају се обмањујућим и незаконитим. Националне институције сада могу да покрену поступке против спорних трговаца.
Слична правила о снижењима ускоро ће важити и у Србији. Такозвано правило о "најнижој цијени у посљедњих 30 дана“, које је усклађено са европским прописима, уведи практично нови Закон о трговини који је усвојен у пакету са прописима који се односе на непоштене пословне праксе и јачање заштите потрошача.
Правило 30 дана које смо толико чекали доноси поштеније оглашавање акција, подразумијева да ће трговци морати досљедније да доказују да је производ заиста појефтинио у односу на најнижу цијену у претходном периоду, што би требало да донесе већу транспарентност понуда и смањи простор за маркетиншке манипулације.
Зоран Николић из Националне организације потрошача Србије каже да су учестале праксе "надувавања” цијена непосредно прије оглашавања попуста довеле до тога да снижења у трговинама све чешће буду под лупом регулатора. Иако је важећим Законом о трговини већ преузета европска Директива о истицању цијена, нова правила на нивоу Европске уније додатно пооштравају услове под којима трговци могу да рекламирају акције и промотивне понуде.
"Управо због појаве да се цене вјештачки повећавају неколико дана или недјеља прије снижења, како би потом биле представљене као "велики попуст”, уведено је правило да се као претходна цијена мора навијести најнижа цијена по којој је производ продаван у одређеном периоду пре почетка акције - конкретно у посљедњих 30 дана. Овакво рјешење има за циљ да спречи манипулације, заштити повјерење потрошача и обезбједи фер конкуренцију на тржишту", каже он.
За грађане то у пракси значи да ће снижења морати да буду стварна, а не резултат маркетиншког трика у коме се цијене краткорочно подигну да би потом биле "драматично” снижене. У супротном, потрошач робу која се представља као изузетно повољна може платити по истој или чак вишој цијени него раније, вјерујући да остварује уштеду, што се у суштини своди на обмањујуће пословање.
Ипак, искуство потрошача показује да су спорне праксе и даље присутне, нарочито у онлајн продаји, због чега се и на домаћем тржишту све више инсистира на строжој контроли и јаснијем информисању купаца, пише Политика.рс.
