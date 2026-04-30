Пала бака (71) у Србобрану: Полиција јој нашла пакетиће дроге

Аутор:

АТВ
30.04.2026 13:23

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Надлежни органи су, након прикупљених доказа и спроведених оперативних радњи, обавијестили више јавно тужилаштво у Сомбору, које је наложило даље поступање у овом случају.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Србобрану поднијеће кривичну пријаву против Д. Ш. (71) из околине овог мјеста, због сумње да је учинила кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Како се наводи у саопштењу Полицијске управе за град Нови Сад, полиција је прегледом осумњичене, као и претресом њене породичне куће, пронашла одређену количину наркотика, и то 20 пакетића марихуане и шест пакетића амфетамина.

Сумња се да су ове супстанце биле намијењене даљој дистрибуцији, а заплијењени материјал биће предмет даљих вјештачења у оквиру поступка.

"По налогу вишег јавног тужиоца у Сомбору, против осумњичене ће бити поднијета кривична пријава за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у редовном поступку", наводи се у саопштењу ПУ Нови Сад, преноси Курир.

