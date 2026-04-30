Бачена бомба на кућу Душана Сарића, сарадника геолошких истраживања на Озрену

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Непознате особе синоћ су пуцале и бациле бомбу на кућу Душана Сарића у Петрову, који је том приликом лакше повријеђен од крхотина стакла, сазнаје АТВ.
Експлозија је одјекнула у вечерњим часовима, а на кући су нанесена оштећења.
”Полицијски службеници ПУ Добој предузимају све законом предвиђене мјере и радње у циљу идентификовања и лишења слободе непознатог лица или више њих који су синоћ употребом ватреног оружја и активирањем експлозивне направе оштетили породичну кућу на подручју општине Петрово, приликом чега је лице које се налазило у истој задобило лакше тјелесне повреде од крхотина стакла”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, који је изашао на лице мјеста и руководи увиђајем који је у току.
Сарић је полицији познат као безбједносно интересантно лице, а у посљедње вријеме је долазио у сукобe са активистима који се противе геолошким истраживањима на Озрену и на подручју општине Петрово, које спроводи фирма ”Lykos Balkan Metals” из Бијељине.
Како незванично сазнајемо Сарић је раније подржавао активисте, а у међувремену је ”промијенио страну”. Добро упућени извори тврде да Сарић сада сарађује са истраживачима за које обавља послове возача или својеврсног водича по Озрену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму