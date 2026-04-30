Бачена бомба на кућу Душана Сарића, сарадника геолошких истраживања на Озрену

Аутор:

Огњен Матавуљ
30.04.2026 11:47

Коментари:

0
Непознате особе синоћ су пуцале и бациле бомбу на кућу Душана Сарића у Петрову, који је том приликом лакше повријеђен од крхотина стакла, сазнаје АТВ.

Експлозија је одјекнула у вечерњим часовима, а на кући су нанесена оштећења.

Једна особа повријеђена, кућа оштећена

”Полицијски службеници ПУ Добој предузимају све законом предвиђене мјере и радње у циљу идентификовања и лишења слободе непознатог лица или више њих који су синоћ употребом ватреног оружја и активирањем експлозивне направе оштетили породичну кућу на подручју општине Петрово, приликом чега је лице које се налазило у истој задобило лакше тјелесне повреде од крхотина стакла”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, који је изашао на лице мјеста и руководи увиђајем који је у току.

У сукобу са противницима геолошких истраживања

Сарић је полицији познат као безбједносно интересантно лице, а у посљедње вријеме је долазио у сукобe са активистима који се противе геолошким истраживањима на Озрену и на подручју општине Петрово, које спроводи фирма ”Lykos Balkan Metals” из Бијељине.

Како незванично сазнајемо Сарић је раније подржавао активисте, а у међувремену је ”промијенио страну”. Добро упућени извори тврде да Сарић сада сарађује са истраживачима за које обавља послове возача или својеврсног водича по Озрену.

