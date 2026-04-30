Хорор у Врчину: Дјед избо унука након свађе око рачуна за струју

30.04.2026 09:16

Фото: Pexels

Припадници полиције у Београду ухапсили су седамдесетдеветогодишњег А. М. због сумње да је починио насиље у породици са тешким посљедицама.

А. М. (79) се сумњичи да је у породичној кући у Врчину, након бизарне свађе око рачуна за струју, потегао кухињски нож на свог унука А. М. (35) и нанио му повреде. Према информацијама из истраге, вербални сукоб је ескалирао у физички обрачун, током којег је осумњичени дограбио нож и унуку задао више убодних рана.

"Млађи мушкарац је примљен у болницу са повредама у предјелу лопатице и руке. Указана му је љекарска помоћ, а степен повреда се још увијек прецизно утврђује, иако према првим подацима није животно угрожен", наводи извор близак истрази.

Полиција је брзо реаговала и лишила слободе старијег мушкарца на лицу мјеста. Одређено му је задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити изведен на саслушање пред тужиоца. Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду.

Крвави пир због неплаћених рачуна

Драма која је узнемирила Врчин почела је као сукоб око потрошње електричне енергије. Према незваничним информацијама, 79-годишњак је у стању бијеса зграбио нож и насрнуо на унука. Комшије су у шоку, али наводе да ово није први пут да поменута породица прави проблеме. Један од мјештана, који је желио да остане анониман, описује сцене ужаса којима је присуствовао:

"Кренуо сам да косим траву и видио како су изјурили из куће. Дјед је јурио унука! Сва срећа па им се нисам нашао на путу, иначе бих и ја настрадао. Они су опасни и не презају ни од чега. Нико не разговара са њима јер се прича да често потежу и ватрено оружје", прича огорчени комшија.

Становници овог насеља додају да са члановима ове породице комуницирају искључиво "на дистанци".

"Опасни су, посвађају се, избоду, па нам пријете да ћутимо. Ово је, нажалост, морало овако да се заврши", каже саговорник Телеграфа.

