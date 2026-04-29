Завршено суђење за убиство Слађане Милошевић!

Аутор:Огњен Матавуљ
Завршним ријечима тужилаштва и одбране у Окружном суду у Добоју окончано је суђење оптуженима за убиство Слађане Милошевић (24) из Брода. Изрицање пресуде је заказано за 4. мај.
За злочин је оптужен Слађанин супруг Саво Милошевић (30), коме је на терет стављено кривично дјело тешко убиство, док је Александар Остојић (25) оптужен за помагање.
Мајка двоје мале дјеце хладнокрвно је убијена 29. децембра 2024. године на локалном путу у Великој Брусници код Брода. У оптужници се наводи да је Саво око 5.30 часова на путу препријечио свој аутомобил ”BMW” и тако онемогућио пролаз супрузи, која ја наишла ”фијат пунтом”.
Након што је Слађана зауставила возило Саво је из аутоматске пушке ”M70”, калибра 7,62 mm испалио један метак који је пробио шофершајбну ”фијата” и Слађану погодио у главу, односно десно око.
У оптужници се наводи да је Милошевић раније дужи период злостављао супругу, док су живјели заједно, тако што је дрским понашањем угрожавао њено спокојство.
Слађана је напустила кућу у којој су живјели и са њихове двије малољетне кћерке отишла да живи код својих родитеља у Велику Брусницу. Саво јој је због тога пријетио убиством, мјесец и по дана прије него што је Слађана убијена.
”Оптужени је 12. новембра прошле године на превару навео Слађану да уђе у његово возило, наводно како би довезла гардеробу за дјецу из куће у којој су живјели. Одвезао ју је на осамљено мјесто и у главу јој уперио пиштољ. Пријетио је да ће ју убити уколико не остави Н.М. и своје родитеље. Слађана је ту пријетњу озбиљно схватила, што је код ње прузроковалу велику страх и узнемиреност”, наводи се у оптужници.
Другом тачком Сави се на терет ставља и кривично дјело недозвољена производња и промет оружја, јер је у његовој и кући његових родитеља пронађено шест пушчаних метара и 22 комада малокалибарске муниције.
Александру Остојићу на терет се ставља да је у ноћи убиства возио Саву по селу како би нашао погодно мјесто за засједу.
”Остојић је дошао до Савине куће, након што га је овај позвао путем апликације ”месинџер”. Саво му је рекао да је оштетио свој аутомобил тако што је бјежао од супруге и њеног емотивног партнера Н.М, па се Остојић понудио да ће га за 50 КМ одвести до куће Слађаниних родитеља, како би Саво могао да испланира мјесто на путу које је погодно за зајседу”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Остојић знао да тиме помаже Сави у извршењу кривичног дјела.
”Након што су се око два сата иза поноћи провезли поред Слађанине породичне куће и када се Саво увјерио да је она у кући, јер су њен и аутомобил њеног брата били испред, Остојић је Саву одвезао назад до своје куће како би узео своје возило којим се наставио кретати по Броду, да би потом отишао у Велику Брусницу и починио злочин”, наводи се у оптужници.
