Експлозија на бензинској пумпи у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

28.04.2026 14:04

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Једна особа тешко је повријеђена у експлозији која се у уторак, 28. априла око 12:30 часова догодила на градилишту бензинске пумпе у Чапљини.

Повријеђена особа задобила је тешке опекотине вишег степена и хитно је пребачена у СКБ Мостар, потврђено је Чапљинском порталу.

До експлозије је дошло у средишту града на градилишту бензинске пумпе у средишту Чапљине.

На мјесто несреће одмах су изашли радници Хитне медицинске помоћи Дома здравља Чапљина који су пружили прву помоћ повријеђеном, а затим га пребацили у СКБ Мостар.

На мјесту несреће су радници Полицијске управе Чапљина који обављају увиђај.

Узроци експлозије нису познати.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

