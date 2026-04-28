Експлозија на бензинској пумпи у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

Аутор:АТВ
Једна особа тешко је повријеђена у експлозији која се у уторак, 28. априла око 12:30 часова догодила на градилишту бензинске пумпе у Чапљини.
Повријеђена особа задобила је тешке опекотине вишег степена и хитно је пребачена у СКБ Мостар, потврђено је Чапљинском порталу.
До експлозије је дошло у средишту града на градилишту бензинске пумпе у средишту Чапљине.
На мјесто несреће одмах су изашли радници Хитне медицинске помоћи Дома здравља Чапљина који су пружили прву помоћ повријеђеном, а затим га пребацили у СКБ Мостар.
На мјесту несреће су радници Полицијске управе Чапљина који обављају увиђај.
Узроци експлозије нису познати.
(Радио Сарајево)
