Како изабрати праве јагоде: Погледајте на дно гајбе

Највећа превара са јагодама не крије се у високој цијени, нити у слаткој причи продавца да су "јутрос убране".
Права истина се крије на самом дну гајбе, тамо гдје нико не гледа.
Хроника
Пијана бјежала од полиције, па упала у шахт: Ватрогасци је једва извукли
Већина купаца тражи савршенство, али ако је дно гајбе потпуно суво и без иједне мрље, а плодови изгледају као нацртани, то је црвени аларм.
То није природна свјежина, већ знак да је воће прошло кроз "хемијски третман" како би данима изгледало нетакнуто.
Права домаћа јагода је њежна, она просто мора да пусти сок већ послије пар сати.
Ако је гајба на дну сува и чиста као да је тек изашла из фабрике, а јагоде у њој савршене и сјајне, то је јасан знак да су "дорађене" хемијом.
Сцена
Лепа Лукић се обогатила од једне пјесме: Три пјевачице одбиле да је сниме
Природна јагода увијек остави бар једну тамну мрљу или траг на картону.
Ако тог трага нема, пред вама је "пластична" верзија воћа, она стара пијачна превара на коју сваке године изнова падамо само зато што плодови сијају.
Третиране јагоде имају неколико типичних особина које искусан купац одмах примијети.
Нису случајно све исте величине и нису случајно све исте боје.
Љубав и секс
Шта су црвене линије у вези?
Превара је у томе што вам под "домаће" продају увозне јагоде које су, да би преживјеле транспорт, буквално окупане хемијом против труљења.На крају дебело платите плод који само личи на јагоду, а заправо је пун сумњивих трагова и потпуно безукусан.
Умјесто витамина, у корпу стављате визуелну варку која је данима остала свјежа само захваљујући прскању.Ставите их једну поред друге и све ће вам бити јасно. Права домаћа јагода није савршена – нека је мања, нека већа, са оном бијелом "капицом" код петељке, али мирише на цијело двориште.
Чим је пипнете, осјетите мекоћу и онај црвени траг на прстима који се тешко пере.
Хроника
Убио брата, па дигао руку на себе: Огласио се Клинички центар
Оне третиране изгледају као из калупа, идентичне и без мириса. Обратите пажњу и на папир у гајби, ако је сумњиво чист и сув, то је само пијачни трик.
Продавци га стално мијењају да сакрију да јагода "не дише", док се она права не стиди свог сока.
Пробајте овај мали трик сљедећи пут на пијаци: замолите продавца да мало помјери горњи ред јагода.
Ако су и оне на самом дну гајбе савршене, без иједне нагњечене или мекше, то је јасан знак да нешто није у реду.
У правој домаћој берби увијек се нађе бар пар комада који су се успут мало "стисли" или пустили сок.
Такође, погледајте руке продавца. Ако цијели дан пребира по јагодама, а прсти су му потпуно чисти и бијели, знајте да нешто не штима.
Хроника
Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора
Права јагода боји све што дотакне, док она третирана хемијом не пушта ни кап сока, чак ни под притиском.
Највећа превара са јагодама обично вас чека на првим тезгама код улаза, гдје се рачуна на вашу журбу.
Зато продужите даље, до малих произвођача, и слободно их питајте за тачно село одакле су јагоде. Ако продавац оклијева, то вам је јасан одговор.
Да ли сте икада купили јагоде које и послије три дана у фрижидеру изгледају исто?
То је најбољи доказ да је у питању превара са јагодама и да сте заправо купили хемију.
Друштво
Сарадња Српске и Чешке: Почела медицинска обука за припаднике МУП-а и РУЦЗ
Праве домаће јагоде издрже највише два до три дана у фрижидеру, и то неопране. Послије тога почињу видљиво да омекшавају и пуштају сок.
Често се питамо да ли треба прати јагоде прије чувања? Одговор је: Не. Перите их тек прије јела, јер вода убрзава кварење и размекшава плод. Чувајте их суве, у плиткој посуди.
Јагода из пластеника је крупнија, блиједа изнутра и слабијег мириса. Са њиве је тамнија, неуједначена и има јачи мирис, пише Крстарица.
