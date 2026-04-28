Пијана бјежала од полиције, па упала у шахт: Ватрогасци је једва извукли

Аутор:АТВ
Нишлијка (31) доживјела је несвакидашњу незгоду приликом покушаја да избјегне контролу саобраћајне полиције која се пуком срећом завршила без тежих посљедица.
Она је била на мјесту сувозача у возилу „фолксваген“ које је 26. априла на Чамурлијском путу зауставила саобраћајна полиција.
"Мушкарац (42) који је управљао аутомобилом је алкотестиран и установљено је да је био у стању потпуне алкохолисаности, са садржајем алкохола у организму од преко два промила. Док га је полиција контролисала, његова сапутница је без дозволе полиције напустила возило али је том приликом упала у дубоки шахт. Како је због дубине рупе у којој се нашла било немогуће да јој се приђе без асистенције оспособљених служби, алармирани су ватрогасци. На лице мјеста изашла је и Хитна помоћ али је интервенција поприлично потрајала док Нишлијка није извучена из шахта", наводе саговорници упознати са овим догађајем.
Жена је пребачена на дијагностику у нишки Универзитетски клинички центар гдје је обављено и њено алкотестирање које је показало да је у стању тешке алкохолисаности.
Полиција ће поводом овог саобраћајног прекршаја предузети мјере из своје надлежности, преноси Информер.
