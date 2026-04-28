Алмеру Инајетовићу и његовом помагачу одређен притвор

Аутор:АТВ
Коментари:0
Алмеру Инајетовићу који се сумњичи за покушај убиства и његовом помагачу Анелу Велићу, одређен је једномјесечни притвор.
Одлуку о притвору је донијела суткиња Кантоналног суда у Сарајеву Јасмина Саздовски, пише Аваз.
Инајетовић је ухапшен због пуцњаве која се догодила прошле седмице, у петак, 24.04.2026. године у улици Седреник, у Сарајеву, приликом чега су двојица браће Недим и Нихад Ливњак рањени.
Један је теже, док је други лакше повријеђен.
Притвор Инајетовићу био је предложен због опасности од бјекства, опасности да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке, прикрити доказе, поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности, док је Велићу био предложен због опасности од бјекства и понављања кривичног дјела.
- Тужилаштво КС терети Инајетовића да је 24. априла 2026. године око 19 сати и 25 минута у башти једног угоститељског објекта на Седренику, из пиштоља испалио више метака у браћу која су сједила у башти објекта. Након рањавања оштећених, који су задобили један теже, други лакше повреде, осумњичени је побјегао аутомобилом. У бијегу му је помогао осумњичени Велић који га је одвукао до Мостара како би избјегао хапшење због почињеног кривичног дјела. Иначе, обојица осумњичених осуђивани су више пута за различита кривична дјела - саопштено је јуче из Тужилаштва КС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
04
12
55
12
50
12
47
12
42
Тренутно на програму