Чули лупање из гроба па га отворили, али...

АТВ
28.04.2026 11:41

Чули лупање из гроба па га отворили, али...

Житељи села Бијацовце у Словачкој доживели су несвакидашње искуство у недјељу поподне, када су се на локалном гробљу чули “необични звуци” који су, како тврде, допирали из гроба.

У центру загонетне драме нашао се 60-годишњи мушкарац, недавно сахрањен, чија је породица претрпјела шок и страх, вјерујући да их “дозива из гроба”.

"Мислили смо да је жив и позвали полицију"

Они тврде да је све почело “тихим, али упорним ударцима” који су допирали из гроба. Вијест се брзо проширила селом, а на гробљу су се окупили мјештани.

Породица, видно потресена, страховала је да се догодило незамисливо - да је њихов ближњи можда још жив, преноси "Новинy".

Сада је поменути гроб празан. Отворен је пошто су рођаци позвали надлежне службе, након чега је тело пренијето на обдукцију.

“Лупао је стално. Мислили смо да је жив и позвали полицију“, казао је синовац покојника.

Неименовани мушкарац је сахрањен три недјеље раније, а преминуо је у болници, гдје је и оперисан.

“Одсјекли су му ногу и живео је можда још два дана”, додао је синовац.

Шта је показала обдукција?

Породица тврди да су и “полицајци чули необичне звукове”, па су позвали појачање.

“Дошла је патрола, па су и они чули лупање. Склонили су се у страну“, тврди синовац.

Убрзо након отварања гроба, један полицајац у цивилу пришао је окупљенима и замолио их да напусте лице мјеста, уз објашњење да је тијело пронађено у стању у каквом је и сахрањено.

Резултати обдукције, јављају локални медији, отклонили су све сумње. Како је објаснио директор судске медицине, Ричард Хокша, смрт је наступила усљед болести, што је потврђено и раније.

“Нису утврђене никакве повреде нити трагови који би указивали на насилну смрт. Посмртне промјене одговарају времену протеклом од смрти и начину на који је тело било положено“, навео је он.

Ипак, остаје нејасно какве су "звукове" чули чланови породице на гробље у селу Бијацовце.

(Телеграф)

