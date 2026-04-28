Logo
Large banner

Ухапшен насљедник Ел Менча, објављен видео акције

Аутор:

АТВ
28.04.2026 11:00

Коментари:

0
Хапшење Ел Хардинера
Фото: Screenshot

Мексичке специјалне снаге ухапсиле су Аудиаса Флореса, познатог као "Ел Хардинеро", једног од главних команданата моћног Халиско картела нове генерације (ЦЈНГ), као и његовог главног финансијског оператера.

Потврдио је ово Омар Гарсија Харфух из мексичке Службе безбједности

Видео снимци које је Гарсија подијелио на друштвеним мрежама у понедјељак, 27. април, приказују кадрове из ваздуха на којима се види хапшење Флореса током операције, за коју је мексичка морнарица рекла да је услиједила након вишемјесечног надзора и да је учествовало више од 500 војника, шест хеликоптера и неколико авиона.

"Аудиас Флорес Силва, алијас 'Ел Хардинеро', притворен је у Наyариту. За њим је издат налог за хапшење у Мексику, а траже га и власти Сједињених Америчких Држава ради екстрадиције. За његово хапшење, влада САД понудила је награду од пет милиона долара", рекао је Гарција у објави на друштвеним мрежама.

Флорес, регионални командант који контролише дијелове територије ЦЈНГ-а дуж мексичке пацифичке обале, сматран је потенцијалним насљедником Немесиа Осегуере "Ел Менча", који је водио озлоглашени картел и којег су у фебруару убиле снаге безбједности.

Касније у понедјељак навече, министар безбједности изјавио је да је Флоресов финансијски оператер, Цесар Алехандро "Н", алиас "Ел Геро Конта", ухапшен у заједничкој операцији у централномексичком граду Запопану.

"'Ел Геро Конта' је оптужен за прање новца од незаконитих активности путем компанија и фронталних особа, као и за стицање авиона, пловила, кућа, ранчева и улагање у компаније за производњу текиле", рекао је министар.

Мексичка морнарица је у саопштењу саопштила да су специјалне снаге опколиле колибу у Ел Мирадору, око 20 километара сјеверно од популарног љетовалишта Пуерто Ваљарта, гдје је Флореса штитило око 30 џипова и више од 60 наоружаних људи.

Флоресова пратња се разбјежала као диверзија, али је вођа картела Халиско пронађен док се покушавао сакрити у одводном јарку, саопштила је морнарица.

"Операција је изведена с хируршком прецизношћу без иједног испаљеног метка", саопштила је морнарица.

Карлос Оливо, бивши агент америчке Управе за сузбијање дрога и стручњак за ЦЈНГ, рекао је да је Флорес био кључан за операције унутар картела Халиско, контролишући мреже лабораторија за дрогу, руте кријумчарења и дистрибутивне мреже унутар САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Картел Халиско

Мексико

Ел Хардинеро

Аудиас Флорес

Ел Менчо

Коментари (0)
Large banner

Small banner