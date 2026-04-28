Ухапшен насљедник Ел Менча, објављен видео акције

Мексичке специјалне снаге ухапсиле су Аудиаса Флореса, познатог као "Ел Хардинеро", једног од главних команданата моћног Халиско картела нове генерације (ЦЈНГ), као и његовог главног финансијског оператера.
Потврдио је ово Омар Гарсија Харфух из мексичке Службе безбједности
Видео снимци које је Гарсија подијелио на друштвеним мрежама у понедјељак, 27. април, приказују кадрове из ваздуха на којима се види хапшење Флореса током операције, за коју је мексичка морнарица рекла да је услиједила након вишемјесечног надзора и да је учествовало више од 500 војника, шест хеликоптера и неколико авиона.
"Аудиас Флорес Силва, алијас 'Ел Хардинеро', притворен је у Наyариту. За њим је издат налог за хапшење у Мексику, а траже га и власти Сједињених Америчких Држава ради екстрадиције. За његово хапшење, влада САД понудила је награду од пет милиона долара", рекао је Гарција у објави на друштвеним мрежама.
Флорес, регионални командант који контролише дијелове територије ЦЈНГ-а дуж мексичке пацифичке обале, сматран је потенцијалним насљедником Немесиа Осегуере "Ел Менча", који је водио озлоглашени картел и којег су у фебруару убиле снаге безбједности.
Касније у понедјељак навече, министар безбједности изјавио је да је Флоресов финансијски оператер, Цесар Алехандро "Н", алиас "Ел Геро Конта", ухапшен у заједничкој операцији у централномексичком граду Запопану.
"'Ел Геро Конта' је оптужен за прање новца од незаконитих активности путем компанија и фронталних особа, као и за стицање авиона, пловила, кућа, ранчева и улагање у компаније за производњу текиле", рекао је министар.
Мексичка морнарица је у саопштењу саопштила да су специјалне снаге опколиле колибу у Ел Мирадору, око 20 километара сјеверно од популарног љетовалишта Пуерто Ваљарта, гдје је Флореса штитило око 30 џипова и више од 60 наоружаних људи.
Флоресова пратња се разбјежала као диверзија, али је вођа картела Халиско пронађен док се покушавао сакрити у одводном јарку, саопштила је морнарица.
"Операција је изведена с хируршком прецизношћу без иједног испаљеног метка", саопштила је морнарица.
Карлос Оливо, бивши агент америчке Управе за сузбијање дрога и стручњак за ЦЈНГ, рекао је да је Флорес био кључан за операције унутар картела Халиско, контролишући мреже лабораторија за дрогу, руте кријумчарења и дистрибутивне мреже унутар САД.
