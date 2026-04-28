Данас први лет за Техеран од почетка рата

28.04.2026 09:59

Фото: pexels/Miguel Armas

Први лет иранске авио-компаније Махан Аир полетјеће данас, 28. априла, за Техеран са московског аеродрома Шереметјево, и то је први лет од почетка америчко-израелског рата у Ирану.

Према подацима, полијетање је планирано за 11.10 по московском времену, наводи се у саопштењу компаније, преноси Тасс.

Предвиђено је да се од 28. априла летови Махан Аир-а поново обављају редовно уторком, четвртком и недјељом.

Иран је у 25. априла поново успоставио комерцијалне међународне летове са аеродрома Имам Хомеини ка више деситанција, укључујући Истанбул, Маскат и Медину.

