Данас први лет за Техеран од почетка рата

Први лет иранске авио-компаније Махан Аир полетјеће данас, 28. априла, за Техеран са московског аеродрома Шереметјево, и то је први лет од почетка америчко-израелског рата у Ирану.
Према подацима, полијетање је планирано за 11.10 по московском времену, наводи се у саопштењу компаније, преноси Тасс.
Република Српска
Ово су нерадни дани у мају у Републици Српској
Предвиђено је да се од 28. априла летови Махан Аир-а поново обављају редовно уторком, четвртком и недјељом.
Иран је у 25. априла поново успоставио комерцијалне међународне летове са аеродрома Имам Хомеини ка више деситанција, укључујући Истанбул, Маскат и Медину.
